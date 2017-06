Alarm wegen Terrorverdachts: Paket in Südkorea explodiert

An einer Hochschule

An der Yonsei-Universität in Seoul explodierte ein Paket. Ein Professor der Technischen Fakultät sei dabei leicht verletzt worden.

In einer Hochschule der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ist ein Paket explodiert. Das Gebäude wurde evakuiert.

Seoul – In einer Hochschule der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ist ein Paket explodiert. Ein Professor der Technischen Fakultät der Yonsei-Universtität sei dabei leicht verletzt worden, berichteten südkoreanische Sender am Dienstag. Er habe das Paket in einer Einkaufstüte gefunden und es in sein Büro getragen. Die Tüte habe an einer Tür gehangen. Als er das Paket geöffnet habe, sei der Inhalt detoniert. Das Entschärfungskommando sei wegen Terrorverdachts alarmiert worden. Das Gebäude wurde evakuiert.

Das Paket enthielt nach Angaben der Polizei einen Sprengsatz sowie eine mit Schrauben gefüllte Plastik-Trinkflasche, die mit Drähten und Batterien verbunden war. Die Polizei vermute, dass die Bombe von einem „Amateur“ zusammengebaut worden sei, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Es werde nicht ausgeschlossen, dass ein Student aus persönlichen Motiven die Bombe an dem Gebäude platziert habe. Etwa 70 Spezialisten eines Entschärfungskommandos des Militärs und eines Kriminallabors waren im Einsatz.

