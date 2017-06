Alarm in Berlin: Verdächtige Metallkiste in Bahn entdeckt

Polizei gibt Entwarnung

+ © dpa Sperrung an der Warschauer Straße © dpa

In Berlin wurde wegen einer verdächtigen Metallkiste der Auto- und Bahnverkehr vorübergehend gestoppt. Die Polizei hatte vor Ort mehrere Häuser evakuiert.

Berlin - Wegen einer verdächtigen Metallkisten in einer Straßenbahn der M10 wurde am Montagnachmittag der Auto- und Bahnverkehr in Berlin-Friedrichshain vorübergehend unterbrochen.

+++Update+++

Der Inhalt der verdächtigen Kisten ist ungefährlich. Es war Werkzeug. Unsere Kripo übernimmt jetzt den Tatort. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 12. Juni 2017

Die Berliner Polizei gibt Entwarnung: Bei dem Inhalt der Kiste handelt es sich um Werkzeug. Alle Sperrungen der Stralauer Allee wurden deswegen aufgehoben, wie die Polizei auf Twitter mitteilt. Nur die Warschauer Straße kann nach Informationen der Berline Polizei noch nicht wieder befahren werden, da diese für die Tatortarbeit vorerst gesperrt bleibt.

Die Sperrung der Stralauer Allee wurde aufgehoben. Die Warschauer Str. bleibt noch für die Tatortarbeit gesperrt. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 12. Juni 2017

Unsere Entschärfer schauen sich die Kisten genauer an. Einige Häuser werden evakuiert. #SafetyFirst

Wir informieren Sie hier weiter. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 12. Juni 2017

+ © dpa Laut Berliner Kurier wurden die Kisten von Sprengstoffexperten der Berliner Polizei untersucht. Bei der ersten Untersuchung mit einem Röntgenapparat konnte man eine Gefahr nicht ausschließen.

Der Roboter "Theo" unserer Spezialisten vom #LKA schaut sich die verdächtigen #Kisten jetzt näher an. pic.twitter.com/VnayefEgVS — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 12. Juni 2017

Die Berliner Polizei gehe von einer ernsten Lage aus, heißt es im Kurier. Die komplette Warschauer Straße wurde vorsorglich gesperrt.

Zur Zeit sind Polizisten dabei, vier Häuser zu evakuieren. Erst wenn die Vorderhäuser leer geräumt sind, könne eine mögliche Entschärfung beginnen, schreibt der Kurier.

U1: die Linie ist zwischen S+U Warschauer Str. und U Schlesisches Tor unterbrochen. Grund: Polizeieinsatz. #BVG — BVG U-Bahn (@BVG_Ubahn) 12. Juni 2017

Mehrere S- und Straßenbahnen wurden umgeleitet. Die Verkehrsbehinderungen sollen sich bis zum Abend hinziehen.

mo/mpa