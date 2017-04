Aggressive Frau attackiert Polizisten mit Fleischerbeil

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss

+ © Polizei Aachen An dem Beil kleben sogar noch Fleischreste. © Polizei Aachen

Aachen - Eine 31-Jährige aus Aachen hat am Mittwoch Polizisten und Rettungskräfte mit einem Fleischerbeil bedroht. Die Beamten mussten Pfefferspray einsetzen.

Mit einem Fleischerbeil hat eine offenbar psychisch kranke Frau in Aachen Rettungs- und Polizeikräfte bedroht. Wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Donnerstag mitteilte, wurde am Vortag der Rettungsdienst in die Wohnung der unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss stehenden 31-Jährigen gerufen, weil sie Blut spuckte.

Die Frau drängte die Sanitäter jedoch aus der Wohnung, woraufhin diese die Polizei alarmierten. Ein Notarzt und eine Mitarbeiterin des Ordnungsamts veranlassten daraufhin die Einweisung in eine Psychiatrie. Kurz vor der Abfahrt habe die Frau jedoch zu einem Fleischerbeil gegriffen und damit gedroht. Die Polizisten zogen ihre Pistolen und setzten die Frau letztlich mit Pfefferspray außer Gefecht.

Ihre drei Kinder hätten sich während des Vorfalls bei Nachbarn befunden und seien dem Jugendamt übergeben worden, erklärte die Polizei.

