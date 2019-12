Ärztin unterläuft wirklich köstliche Panne bei diesem Rezept - doch gerade jetzt ist die nur menschlich

Lustige Reaktionen: „Frau Doktor, der ...“

+ © FamilienLabor bei Twitter Das ganze Foto sehen Sie unten im Tweet. © FamilienLabor bei Twitter

Ups! Einer Ärztin ist offenbar eine im wahrsten Sinne des Wortes köstliche Panne beim Ausstellen eines Rezepts unterlaufen. Die Reaktionen im Netz fallen belustigt aus.

Einer Ärztin ist offenbar eine Panne beim Ausstellen eines Rezepts unterlaufen.

ist offenbar eine Panne beim Ausstellen eines unterlaufen. Eine Patientin aus Frankfurt am Main machte das via Twitter publik.

machte das via publik. Die Frau Doktorin schrieb wohl statt „Zink“ ein anderes Wort ...

Frankfurt am Main - „Last Christmas“ dudelt aus dem Radio. Lichterketten leuchten an Fichtenbäumen überall. Es riecht nach Punsch und Glühwein und Marzipan und Bratäpfeln und Plätzchen. Die Vorweihnachtszeit ist doch immer wieder schön. Und so ein bisschen vernebelt es auch die Sinne und lässt einen schwelgen. Oder wie anders ist die im wahrsten Sinne des Wortes köstliche Panne einer Ärztin zu erklären, die nun via Twitter die Runde macht?

Eine Nutzerin namens FamilienLabor aus Frankfurt/Main hat sie dort gepostet. Natürlich ist nicht völlig gesichert, dass das Rezept echt ist, es besteht aber auch kein berechtigter Grund, an der Authentizität zu zweifeln.

Ärztin mit Panne: Sie verschreibt „Zimt“ statt „Zink“ auf Rezept

Demnach war die Patientin kürzlich bei ihrer Ärztin und bekam ein Rezept verschrieben. „Zink“ sollte sie wohl einnehmen. Stattdessen stand darauf aber: „zimt 20 mg“. Ob es die Vorweihnachtszeit war, die für den skurrilen Verschreiber bei der Ärztin gesorgt hat? Das vermutet zumindest die Patientin. „Wenn die Ärztin dir Zink verschreiben will, aber nebenbei schon an die Weihnachtsfeiertage denkt“, schreibt sie dazu.

Wenn die Ärztin dir Zink verschreiben will, aber nebenbei schon an die Weihnachtsfeiertage denkt. pic.twitter.com/zED61sIs1E — FamilienLabor ☢ (@FamilienLabor) November 26, 2019

User lachen über Panne von Ärztin: „Frau Doktor, der Patient weihnachtet sehr“

Die Twitter-Nutzer schmunzeln mit ihr. Bis Samstag (30.11., 9.45 Uhr) gab‘s schon rund 7.000 „Gefällt mir“-Angaben und rund 700 Retweets. Und einige belustige Kommentare. „Frau Doktor, der Patient weihnachtet sehr!", schreibt jemand. Oder auch: „Das Rezept ist doch von Dr Oetker!“ Und: „Das ist der süßeste Schreibfehler eines Arztes oder Ärztin, den ich je gesehen habe.“

„Hat die Autokorrektur schon in Arztpraxen Einzug gehalten. Gefährlich!“, heißt es in einem warnenden Kommentar. Ein anderer Nutzer weist auf die Positiv-Wirkung von Zimt hin:

Das ist aber eine kleine Dosis!



Immerhin wirkt Zimt stimmungsaufhellend und muss



an die Bratäpfel

in den Tee

in den Grieß

ans Müsli

in den Plätzchenteig

an die Marmelade

auf's Brot

in den Glühwein

über den Joghurt

... — Döö. (@D99180994) November 27, 2019

Aber wenn eine Ärztin etwas verschreibt, dann muss man es auch nehmen. So sieht es auch die „Betroffene“, die scherzhaft ankündigt, das Rezept genau so einlösen zu wollen: „Ich gehe erstmal in die Apotheke. Mal gucken, ob sie das haben.“

Menschen machen Fehler - so auch ein Paket-Bote, dessen Zettel für Mega-Lacher im Netz sorgt.

lin