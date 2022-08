Zwei Achterbahn-Züge kollidieren im Legoland: 34 Menschen verletzt

Achterbahn-Unfall

+ © Stefan Puchner/dpa Bei dem Unfall auf einer Achterbahn im Legoland im schwäbischen Günzburg sind mehrere Menschen verletzt worden. © Stefan Puchner/dpa

Bei einem Achterbahn-Unfall in einem Freizeitpark in Baden-Württemberg werden 34 Menschen verletzt, zwei davon schwer. Die Ursache ist unklar.

Günzburg - Aus noch ungeklärter Ursache sind im baden-württembergischen Freizeitpark Legoland in Günzburg am Donnerstag (11. August) zwei Achterbahnzüge zusammengestoßen. 34 Menschen wurden verletzt, mehrere Rettungshaubschrauber waren im Einsatz. Der Vorfall ist der zweite Achterbahn-Unfall binnen weniger Tage.

Wie eine Sprecherin des Legolands berichtete, ereignete sich der Unfall im Bahnhofsbereich der 2002 erbauten Achterbahn „Feuerdrache“, die Spitzengeschwindigkeiten von bis zu acht Metern pro Sekunde (etwa 29 Stundenkilometer) erreicht. Zu dem Zusammenstoß gekommen sei es, nachdem einer der Züge aus ungeklärter Ursache stark „abgebremst“ hätte. Ein weiterer Zug sei im Anschluss auf den vorderen aufgefahren.

Achterbahn-Unfall im Legoland Günzburg: Eine Person ist schwer verletzt

Unmittelbar nach dem Unfall seien nach Angaben des Legolands alle Verfügbaren Rettungskräfte des Freizeitparks zum Einsatz ausgerückt. Unterstützt wurden sie durch zahlreiche Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Unter den Verletzten nach dem Vorfall in dem Freizeitpark seien laut Polizeiangaben auch zwei schwerverletzte Personen.

Der Freizeitpark im schwäbischen Günzburg sei nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur auch nach dem Unfall zunächst weiterhin geöffnet geblieben.

Am vergangenen Samstag (6. August) hatte es in einem Freizeitpark im rheinland-pfälzischen Klotten an der Mosel bereits einen tödlichen Vorfall bei einer Achterbahnfahrt gegeben. Eine 57-jährige Frau war aus der fahrenden Attraktion gestürzt. Sie erlitt tödliche Verletzungen. Warum die Frau aus der Achterbahn stürzte, ist noch unklar. Der Park hat seit Dienstag wieder für Besucher geöffnet, die Achterbahn blieb aber zunächst stehen. Grund dafür war, dass der Landkreis den Betrieb der Bahn vorübergehend untersagt hatte. (ska mit dpa)