Absurde Ebay-Kleinanzeige: Getragene Zahnspange gibt es für 35 Euro

Fetisch oder Hundespielzeug

Skurril, skurriler, Ebay-Kleinanzeigen. Die Reddit-Community zeigt sich belustigt über ein Zahnspangen-Angebot. Kreative Ideen sind aber auch dabei.

München – Ob die eigene Ehefrau, ein Schaf mit Stuhl als Aufsitzrasenmäher oder ein unsichtbares Schwert: Auf dem Online-Portal Ebay-Kleinanzeigen werden immer wieder skurrile Angebote zur Auktion gestellt. Aktuell beschäftigt ein besonders absurdes Angebot die Community auf der Plattform Reddit.

Für nur 35 Euro zuzüglich Versandkosten wird hier eine bereits benutzte Zahnspange angepriesen. Der Preis ist laut Verkäufer noch verhandelbar. Das Secondhand-Gesundheitsprodukt wartet außerdem in Glitzeroptik auf, so die Anzeige.

Skurrile Ebay-Kleinanzeige: Wittert ein „schiefzahniges Balg“ das große Geld?

Ein Reddit-User hat auch schon eine konkrete Vermutung, wie es zu dem skurrilen Angebot gekommen sein könnte. „Da hat wohl ein schiefzahniges Balg gedacht: „Mama sagt, so eine Zahnspange ist teuer. Dann wird das bestimmt jemand kaufen, der Geld sparen will. Ich brauche 35€ für >hier irgendeinen In-Game-Kauf-Mist einfügen< um besser zu sein als Justin Kevin Enrico Matt Eagle Wüstenpups. Ich bin kluk!“.

Skurriles aus den Tiefen des Internets: Auf Ebay-Kleinanzeigen ist eine bereits benutzte Zahnspange erhältlich.

Andere Nutzer der Internetplattform gehen eher aus Käuferperspektive an die Anzeige heran. So gibt „ThrowRA-698“ zu bedenken, dass ein potenzieller Käufer erst einmal berechnen müsse, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Spange passen könnte. „Echt unprofessionell“, so die harte Wertung des Users.

Neues Spielzeug im Schlafzimmer? Reddit-Community zeigt sich bei Ebay-Angebot kreativ

Dabei müsste die Spange ja nicht unbedingt für chirurgische Interessen eingesetzt werden. Ob Hundespielzeug, Teil einer Skulptur oder gar neues Fetischspielzeug fürs Schlafzimmer, bei der Verwendung des skurrilen Stückes zeigt sich die Reddit-Community kreativ.

Der Nutzer „waehle-weise“ wirft in der Online-Diskussion ein, dass es ja immerhin besser wäre eine Spange auf Ebay zu kaufen, als diese einem Kind direkt aus dem Mund zu klauen. (lm)

