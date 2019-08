Schwangere Laura (14) vermisst - sie flüchtete aus dem Kreißsaal

Aachen

+ © Polizei Schwangere Laura (14) vermisst - die Polizei hat dieses Foto veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. © Polizei

Sie flüchtete aus dem Kreißsaal, dabei stand die Geburt ihres Babys kurz bevor. Nun hat die Polizei ein Foto von Laura veröffentlicht.

Aachen - Laura ist 14 Jahre alt und erwartet ein Baby. Die Aachener Polizei sucht mit einem Foto nach der Schwangeren und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Laura S. (14) hat am Montagabend (26. August) das Krankenhaus verlassen, obwohl aus ärztlicher Sicht die Geburt in Kürze zu erwarten ist. Laura ist derzeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht. Es besteht eine akute Gefahr für die Jugendliche und das ungeborene Kind, so die Polizei.

Vermisstenfall: Wo ist die schwangere Laura S.?

Laura S. ist etwa 1,60 Meter groß, zierlich und hat auffällig pinke Haare. Zuletzt trug sie eine graue Sweatjacke mit aufgedruckten schwarzen Sternen. Als sie Krankenhaus verließ, hatte sie einen intravenösen Zugang.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der 14-Jährigen unter der Rufnummer 0241/9577-31201 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210.

