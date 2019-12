A95 bei Eschenlohe: Mann fährt als Geisterfahrer an Stau vorbei - seine Erklärung verblüfft die Polizei

Mit Leihwagen unterwegs

Eschenlohe - Ein Amerikaner verursachte am Samstagnachmittag einen Unfall auf der A95 in Richtung Garmisch-Partenkirchen. Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim war auf der Autobahn auf Höhe der Ausfahrt Eschenlohe unterwegs. Plötzlich entdeckten die Beamten einen silbernen VW Bus, der ihnen auf dem Seitenstreifen entgegenkam - allerdings entgegen der Fahrtrichtung. Der VW Bus fuhr dann über die Anschlussstelle Eschenlohe von der Autobahn ab, ebenfalls in falscher Richtung.

A95: Mann fährt als Geisterfahrer an Stau vorbei - und hat Begründung parat

Die Polizisten hielten den Geisterfahrer sofort an, wie die VPI im Pressebericht mitteilt. Ein 52-Jähriger aus den USA saß am Steuer. Der Amerikaner war auf der A95 gerade mit seiner Familie auf dem Weg von Oberpfaffenhofen nach Italien. Die Beamten unterzogen den Mann einer Kontrolle. Es stellte sich heraus, dass die Familie mit einem Leihwagen mit italienischer Zulassung unterwegs war. Die Familie hatte laut Polizei „eine Urlaubsfahrt nach Oberpfaffenhofen unternommen“ und befanden sich auf dem Rückweg nach Italien, wo der Fahrer aus beruflichen Gründen lebt.

Eschenlohe: Autofahrer fährt an Stau vorbei und beschädigt weitere Autos

Noch während der Kontrolle meldete sich ein 21-Jähriger, der beruflich für eine Firma aus Kissing auf dem Weg nach Garmisch war. Er habe im Stau am Autobahnende gestanden, als der Amerikaner auf dem Seitenstreifen entgegen der Fahrtrichtung am Stau vorbeigefahren sei. Der VW-Bus des 52-Jährigen habe beim Vorbeifahren den Außenspiegel des Firmenwagens des Servicetechnikers berührt. Beide gingen daraufhin zu Bruch, der Schaden liegt bei rund 1000 Euro. Der Amerikaner fuhr nach diesem Unfall einfach weiter.

Als die Polizei den Amerikaner nach den Gründen für sein Verhalten fragte, gab dieser an, dass er seine Bluthochdruckmedikamente im Hotel in Oberpfaffenhofen vergessen hätte. Auf diese sei er allerdings dringend angewiesen. Das sei auch der Grund gewesen, warum er im Stau gewendet hätte.

A95: Geisterfahrer verursacht Unfall und fährt davon

Gegen den Fahrer wurde aufgrund der Gesamtumstände ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Er musste vor Ort eine Sicherheitsleistung bezahlen, sein Führerschein wurde sofort einbehalten. Danach durfte der VW Bus weiterfahren. Allerdings saß nun seine Ehefrau am Steuer, die noch im Besitz einer Fahrerlaubnis war und versprach, vernünftiger als ihr Mann zu fahren, so die Polizei in der Mitteilung.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen oder weiteren Geschädigten, da der Mann an einer Vielzahl weiterer Fahrzeuge vorbeifuhr. Diese werden gebeten, sich bei der VPI Weilheim, Telefon 0881/640-302 zu melden.

Immer wieder wird die A95 bei Garmisch als Raser-Strecke missbraucht, wie Merkur.de* berichtet.

