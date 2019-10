Schwerer Unfall auf A8: Großeinsatz läuft - Hubschrauber landet - Autobahn total gesperrt

Mehrere Fahrzeuge beteiligt

Auf der A8 Richtung München hat sich ein schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Die Retter sind vor Ort. Ein Rettungshubschrauber landet. Die Autobahn ist total gesperrt.

15.55 Uhr: Die Autobahn ist immer noch gesperrt. Ein Rettungshubschrauber musste landen. Der Einsatz dauert an.

Update, 15.11 Uhr: Auf der Autobahn A8, Fahrtrichtung München, kurz vor der Ausfahrt Irschenberg, hat sich gegen 14:18 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Mehrere Fahrzeuge sind in diesen Unfall verwickelt.

Zur Versorgung der Verletzten und Bergung der Fahrzeuge ist die A8 in Fahrtrichtung München derzeit komplett gesperrt. Der Verkehr in Richtung München wird an der Autobahnausfahrt Bad Aibling abgeleitet.

Es wird gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren!

A8/Irschenberg: Schwerer Unfall auf Autobahn - Großeinsatz

Erstmeldung, 14.28 Uhr

Irschenberg/A8 - Soeben hat sich ein schwerer Unfall auf der A8 Höhe Irschenberg ereignet. Nach ersten Informationen sind mehrere Fahrzeugen beteiligt. Offenbar gibt es Verletzte. Ein Großaufgebot an Rettern ist vor Ort.

Irschenberg/A8: Schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen - Einsatz läuft

Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung München. Der mittlere und der linke Fahrstreifen sind derzeit offenbar gesperrt.

Weitere Informationen folgen.

Erst vor Kurzem ereignete sich ein schwerer Unfall auf der A8 Höhe Irschenberg, bei dem ein Lkw einen BMW abdrängte und flüchtete (Merkur.de*).

