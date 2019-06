Unfall mit Reisebus auf der A5: Flixbus-Passagiere erleben den blanken Horror

Mehrere Verletzte

Die Passagiere eines Flixbus erleben am frühen Mittwochmorgen den blanken Horror auf der Autobahn! Der Reisebus kracht in einen Lkw – mehrere Menschen werden verletzt.

Weingarten - Um kurz vor 2 Uhr am Mittwochmorgen wollte ein Sattelzug auf der A5 in Richtung Norden auf einen Autobahn-Parkplatz einfahren. Weil der Parkplatz jedoch durch parkende Fahrzeuge blockiert war, musste der Sattelzugfahrer wieder nach links auf den rechten Fahrstreifen lenken. Gleichzeitig kam von hinten ein Reisebus der Firma Flixbus gefahren. Der Bus wolte nach links ausweichen und krachte seitlich auf den Sattelzug.

Flixbus-Unfall auf A5: Mehrere Verletzte und Vollsperrung

Wie HEIDELBERG24* berichtet, wurden bei dem Unfall auf der A5 sieben Passagiere des Flixbus verletzt – drei davon schwer. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die weiteren Bus-Insaßen wurden zu einer Halle der Feuerwehr Weingarten gebracht und dort versorgt.

+ Die A5 gleicht am Mittwochmorgen einem Trümmerfeld. © Aaron Klewer/Einsatz-Report24

Bei dem Unfall auf der A5 entstand ein Sachschaden von rund 250.000 Euro. Neben 18 Rettungswagen, zwei Notarztwagen und 13 Feuerwehrfahrzeugen waren auch fünf Besatzungen der Polizei an der Unfallstelle. Die A5 ist in Fahrtrichtung Norden noch voll gesperrt. Pendler müssen sich am Mittwochmorgen auf Stau einstellen.

Erst kürzlich war es zu einem dramatischen Unfall mit einem Flixbus auf der A9 gekommen. Der Reisebus hatte sich auf der Autobahn überschlagen – eine Frau kam dabei ums Leben, 70 Menschen wurden verletzt.

