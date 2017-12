90-Jährige von Auto erfasst und tödlich verletzt

Schwerer Unfall

Eine 90-jährige Fußgängerin ist in Thüringen von einem Auto erfasst und dabei tödlich verletzt worden.

Rudolstadt - Eine Fußgängerin ist in Rudolstadt (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die 90-Jährige wurde zunächst noch in das Universitätsklinikum Jena gebracht, starb aber wenig später an ihren schweren Verletzungen, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Donnerstag erklärte. Der 57-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall am Mittwochnachmittag unverletzt.

dpa

