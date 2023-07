52 Grad und Unwetter: Hitzewelle in den USA erreicht vorläufigen Höhepunkt – Tote bei Sturzflut

Wetter-Extreme

Während der Süden und der Westen der USA mit einer beispiellosen Hitzewelle kämpfen, sterben im Osten Menschen nach sintflutartigen Regenfällen.

Los Angeles - Der Süden und Westen der USA ächzen derzeit unter einer unerbittlichen Hitzewelle. Bereits seit mehreren Tagen zeigen Thermometer Temperaturen jenseits der 40-Grad-Marke an. An eine Abkühlung ist vorerst nicht zu denken.

Hitzewelle in USA: 52 Grad in Kalifornien - Sturzflut an der Ostküste

Jetzt hat die extreme Hitzewelle in den Vereinigten Staaten einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Im Death Valley herrschten am Sonntag (16. Juli) 52 Grad Celsius. Der bisherige zuverlässig registrierte Rekord lag 2020 und 2021 bei 54,4 Grad. Es wird erwartet, dass die Temperatur in dem Nationalpark in Kalifornien, einem der heißesten Orte der Welt, sogar noch überschritten wird.

+ Im US-Nationalpark Death Valley wurden in der aktuellen Hitzewelle 52 Grad Celsius gemessen. © IMAGO/David Becker

Besucherinnen und Besucher bekamen dort einen Eindruck von der laut Nationalem Wetterdienst NWS „lebensgefährlichen Tageshitze“, die voraussichtlich bis Dienstagabend anhalten wird. Die Hitze fühle sich auf der Haut wie „Brennen“ an, sagte Eliana Luna dem Sender MSNBC. „Man fühlt, wie die Hitze den ganzen Rücken herunterläuft“.

Hitze in den USA: Waldbrände in Kalifornien

In einigen Teilen Nevadas und Südkaliforniens wurden 46 Grad Celsius gemessen. „Vom Süden Floridas über die Golfküste bis zum Südwesten gelten für mehr als 80 Millionen Menschen weiter entweder eine Warnung vor exzessiver Hitze oder Hitzewarnungen“, teilte NWS mit. Die mit Gesundheitsrisiken verbundene Hitze soll noch mehrere Tage anhalten.

Im Süden Kaliforniens kämpfen Feuerwehren gegen drei Waldbrände. Die Feuer loderten im Abstand von weniger als 65 Kilometern südöstlich von Los Angeles im Landkreis Riverside, teilten die Einsatzkräfte mit. Zwei seien eingedämmt, das dritte habe sich bis auf 18 Quadratkilometer ausgedehnt. Knapp Tausend Häuser hätten geräumt werden müssen.

Glut-Hitze hält in Phoenix seit 17 Tagen an

In Phoenix im südwestlichen Bundesstaat Arizona wurden am Sonntagnachmittag 45 Grad erreicht – für die Stadt war es der 17. Tag in Folge mit Höchsttemperaturen über 43 Grad. Bereits in den Morgenstunden wurden 34 Grad Celsius gemessen – ebenfalls ein neuer Rekord. Für die Stadt gilt bis Mittwochabend eine Warnung vor extremer Hitze.

„Wir sind an 43, 44 Grad gewöhnt, aber nicht an solche Strecken“, sagt Nancy Leonard, eine 64-jährige Rentnerin aus dem Vorort Peoria. Sie gehe wegen der intensiven Hitze derzeit nur am Morgen für ein paar Minuten mit dem Hund vor die Tür und dann noch einmal abends vor Sonnenuntergang. „Man muss sich einfach anpassen“, sagt sie.

Erstmals überhaupt Hitzewarnung für Miami ausgesprochen

Selbst in Miami im sonnenverwöhnten Bundesstaat Florida ist erstmals überhaupt eine Warnung vor extremer Hitze herausgegeben worden. Als Grund gaben Behörden an, dass wegen der Mischung aus Hitze und Luftfeuchtigkeit eine „gefühlte“ Temperatur von 44 Grad erwartet wurde.

Das NWS-Büro in Las Vegas erklärte bei Twitter, dass diese Hitzewelle keine typische Wüstenhitze sei. „Ihre lange Dauer, die extremen Tagestemperaturen und warmen Nächte“ seien ungewöhnlich, erklärte der Wetterdienst.

Mehrere Menschen sterben bei Überschwemmungen in Pennsylvania

Über dem Süden der USA hat sich eine sogenannte Hitzekuppel gebildet. Als Hitzekuppel – auf Englisch „heat dome“ – oder Hitzeglocke wird ein Hochdruckgebiet bezeichnet, das heiße Luft wie ein Deckel in einer Region gefangen hält. Der Hochdruck verhindert eine Bildung von Wolken, wodurch Sonnenstrahlen ungehindert den Erdboden aufwärmen können. Der Druck lässt zugleich Luftmassen absinken, was die Luft aufwärmt und die Hitze weiter verstärkt. Wissenschaftlern zufolge führt der Klimawandel dazu, dass Hitzewellen häufiger vorkommen, heißer sind und länger andauern.

+ Land unter im US-Bundesstaat Vermont: Überschwemmte Gebiete gibt es nicht nur in Montpelier. © IMAGO/Trevor Hughes

Ein anderes Wetterextrem erleben derzeit die Bewohnerinnen und Bewohner der Ostküstenstaaten. Nach extremen Regenfällen haben sie mit Überschwemmungen zu kämpfen. In Pennsylvania starben aufgrund der Wassermassen bislang fünf Menschen. Zwei Kinder gelten noch immer als vermisst. Behörden zufolge fielen binnen einer Stunde 18 Zentimeter Regen pro Quadratmeter. Durch die Wassermassen wurden Autos mitgerissen. Extreme Hitze herrscht auch im Westen Kanadas, wo bislang Hunderte Menschen starben. (mt/afp)

Rubriklistenbild: © IMAGO/David Becker