4 Gründe, warum der afrikanische Klimagipfel auch dich etwas angeht

This time for Africa

Bei Klimakonferenzen sollen Lösungen gegen die Erderwärmung gefunden werden, oft ohne Erfolg. Doch dieses Treffen ist anders. Und könnte Konsequenzen für Deutschland haben.

Erstmals findet ein Klimagipfel statt, bei dem es in erster Linie um Afrika geht. Der Kontinent trägt im Vergleich zu anderen Staaten wenig zur Klimakrise bei, leidet aber stark unter den Folgen. Deshalb wollen afrikanische Länder während des dreitägigen Spitzentreffens ab Montag in der kenianischen Hauptstadt Nairobi über Lösungen und Verantwortung diskutieren.

+ Heute beginnt der erste Klimagipfel mit Fokus auf Afrika © Iranian Presidency | Mohammad Javad Ostad/picture alliance/McPHOTO/IMAGO. Bearbeitung: BuzzFeed DE

Auch Deutschland ist mit dabei

Die offiziellen Gastgeber sind Kenias Präsident William Ruto und die Afrikanische Union. Als Gäste werden neben internationalen Staatschefs und Vertretern der Vereinten Nationen auch Repräsentanten der Privatwirtschaft und Non-Profit-Organisationen erwartet. Für Deutschland ist Bärbel Kofler (SPD), Parlamentarische Staatssekretärin im Entwicklungsministerium, und die Beauftragte für internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt, Jennifer Morgan, dabei.

+ Jennifer Morgan beim UN-Klimagipfel COP27 2022 © Christophe Gateau/picture alliance

Doch auch wenn der Fokus bei diesem Treffen auf dem globalen Süden liegt, solltest du dich mit der „Nairobi-Erklärung“, die Ziele und Signale am Ende des Gipfels zusammenfasst, beschäftigen. Aus Gründen.

1. Mehr Menschen werden nach Deutschland kommen

Am Horn von Afrika herrscht die schlimmste Dürre seit 40 Jahren, in der Sahelzone leiden Millionen Menschen an Lebensmittelknappheit und extremes Wetter wird immer häufiger zur Fluchtursache.

+ Nigerianische Geflüchtete, Frauen und ihre Kinder, sitzen im Flüchtlingslager Minawao in Kamerun. (Archivbild von 2016) © Ngala Killian Chimtom/dpa

So liegen laut der Nichtregierungsorganisation Oxfam sieben von zehn Klimakrisenherde in Afrika. Berechnungen der Welthungerhilfe zufolge könnten durch weitere extreme Wetterveränderungen bis 2050 über 140 Millionen aus nicht mehr bewohnbaren Teilen der Welt migrieren. Doch schon jetzt müssen sich einige Dinge in Deutschland verändern, um Geflüchtete aufnehmen zu können.

2. Industriestaaten wie Deutschland tragen Verantwortung

Für die schon heute spürbaren Folgen des Klimawandels fordern afrikanische Staaten Schadenersatz von den Industriestaaten, die massiv zur Erderwärmung beigetragen haben. Afrika, so das Argument, sei statistisch betrachtet für nicht einmal vier Prozent der Erderwärmung verantwortlich, zahle aber den höchsten Preis.

Nach Schätzungen der Afrikanische Entwicklungsbank kosten klimabedingte Naturkatastrophen die Länder zwischen 7 und 15 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Bis 2030 könnten diese Verluste auf jährlich 50 Milliarden US-Dollar ansteigen. Afrika will die Industriestaaten daher an ihre finanziellen Verpflichtungen erinnern, zum Beispiel durch Finanzierung von lokalen Klimaprojekten. Seit 2020 haben sich Staaten verpflichtet, hierfür jährlich 100 Milliarden US-Dollar aufzubringen.

3. Afrika hat Lösungen, die Europa dringen braucht

Doch Afrika hat nicht nur Forderungen, sondern auch Lösungen. Der Kontinent bietet ideale Bedingungen für die Produktion von Sonnen- und Windenergie und besitzt für die Energiewende kritische Bodenschätze wie Lithium und andere Ressourcen wie Wälder, Ackerböden und Meerwasser. Laut eines Berichts des Thinktanks „PowerShift Africa“ ist Afrikas Potenzial zur Herstellung erneuerbarer Energien 50 Mal größer als der für das Jahr 2040 erwartete weltweite Strombedarf.

4. Deutschland will engere Partnerschaft mit Afrika

Deutschland werde während des Gipfels für eine „deutliche Beschleunigung des Ausbaus an erneuerbaren Energien weltweit, einen klaren Ausstiegspfad aus fossilen Energieträgern und starke Partnerschaften – zwischen Afrika und Europa und weltweit“ plädieren, sagte Staatssekretärin Morgan. Die Bundesregierung wolle demnach eine Reihe von Zusagen einbringen, unter anderem zur Schuldenumwandlung für Klimaanpassung, zur Absicherung gegen Klimarisiken und zum Waldschutz.

(Mit Material der dpa)

