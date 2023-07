28 Gedanken, die du damals bei den Bundesjugendspielen bestimmt auch hattest

Bitte nicht meinen Namen ... Bitte nicht ... Mist!

Kennst du das, wenn du schweißgebadet aufwachst, weil du einen Albtraum über etwas hattest, der schlimmer war als „Scream“, „Smile“ und „Final Destination“ zusammen? Jap. Ich rede von den Bundesjugendspielen. Allein das Wort löst schon Magenkrämpfe in mir aus.



Ich weiß noch genau, wie sehr ich diese Disziplinen immer gehasst habe und wie oft wir im Sommer unnötig dafür geübt haben. Und das obwohl sowieso klar war, dass ich an dem Tag leider zufällig mit gebrochenem Bein, schwer kranker Katze, die zum Arzt muss und wegen familiärer Gründe verhindert bin.



Nur für dich bin ich innerlich durch mein Jugendtrauma gegangen und habe dir ein paar typische Gedankengänge zu den Bundesjugendspielen zusammengestellt. Viel Spaß!

2. Oh Gott, zum Glück nicht.

4. Okay, ruhig bleiben. Wenn ich jetzt ein bisschen rumjammer und über Bauchschmerzen klage, fällt die Krankschreibung nächste Woche kaum auf.

6. Also Augen zu und durch?

8. I doubt it ...

11. Kann ich mir nicht direkt so eine Teilnehmerurkunde geben lassen und ciao?

15. Okay, durchatmen und so tun als wüsstest du, was du hier machst.