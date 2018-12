Diese 26-Jährige ist die neue „Miss World“

Weltschönheit

+ © AFP / GREG BAKER Vanessa Ponce (26) ist die schönste Frau der Welt im Jahr 2018. © AFP / GREG BAKER

Schön sind sie alle, doch nur eine gewinnen. Durchgesetzt hat sich eine Kandidatin, die verrückt nach Käseteigrollen ist.

Peking - Die „Miss World“ 2018 kommt aus Mexiko. Die 26-jährige Vanessa Ponce de Leon gewann in diesem Jahr den Titel, teilten die Organisatoren des Schönheitswettbewerbs nach dem Finale am Samstagabend im südchinesischen Sanya (Provinz Hainan) mit. Ponce de Leon wurde in einer emotionalen Zeremonie von der Gewinnerin des vergangenen Jahres, der Inderin Manushi Chhillar, gekrönt. Beim 68. Durchlauf des Wettbewerbs hatten 118 Frauen um den Titel der „Miss World“ gekämpft.

Ponce de Leon, ihres Zeichens Liebhaberin der typisch mexikanischen Käseteigrollen Quesadillas, wurde gleichzeitig Miss World Americas. Weitere „Miss“-Titel für die Kontinente gingen an Maria Vasilevich aus Weißrussland (Miss World Europe), Kadijah Robinson aus Jamaika (Miss World Caribbean), Nicolene Pichapa Limsnukan aus Thailand (Miss World Asia)und Quiin Abenakyo aus Uganda (Miss World Africa).´Der Titel der Miss World wird seit 1951 vergeben.

