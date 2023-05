24-Jähriger durch Schuss tödlich verletzt – zwei Teenager unter Tatverdacht

Passanten finden ihn

+ © Markus Klümper/dpa Ein 24-Jähriger wird in einer Fußgänger-Unterführung in Lüdenscheid angeschossen. Wenig später stirbt er an seinen Verletzungen. © Markus Klümper/dpa

In Nordrhein-Westfalen wird ein junger Mann angeschossen. Kurz darauf verstirbt er im Krankenhaus. Die Polizei hat zwei Verdächtige nahe dem Tatort festgenommen.

Lüdenscheid – Am Montagnachmittag (1. Mai) hatten Fußgänger eine schwerverletzte Person in einer Fußgänger-Unterführung in Lüdenscheid (Märkischer Kreis) entdeckt und der Polizei gemeldet. Der Verletzte, ein 24-Jähriger, habe eine lebensbedrohliche Schussverletzung aufgewiesen und sei dieser am Abend im Krankenhaus erlegen. Das sagte ein Sprecher der Polizei Märkischer Kreis der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

24-Jährige stirbt nach Schussverletzung - 15- und 18-Jährige unter Tatverdacht

Von der Tatwaffe gebe es bislang keine Spur, doch habe die Polizei bereits zwei Verdächtige im Visier. Das Prekäre: Einer der beiden mutmaßlichen Täter ist mit 15 Jahre noch minderjährig, ein weiterer ist 18. Die beiden Verdächtigen wurden in der Nähe des Tatorts angetroffen und festgenommen, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Die Polizei sucht nach weiteren Beweismitteln, auch zu den Hintergründen der Tat waren am Abend noch nichts bekannt.

Nach dem grausamen Mord der 12-jährigen Luise in Freudenberg (ebenfalls NRW) und einem getöteten Kind im bayerischen Wunsiedel ist es der vermeintlich dritte Fall, bei dem es zu tödlicher Gewalt durch Minderjährige gekommen sein soll. Jedoch der Erste, bei dem eine Schusswaffe eingesetzt wurde. (dpa/rku)