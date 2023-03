Stewardess auf einer Yacht

Die 24-jährige Emery Wallerich ist eine Yacht-Stewardess. Durch ihren Job hat sie schon viele Länder bereist.

Emery Wallerich aus Florida arbeitet als Stewardess auf einer Yacht. Durch ihren Job hat sie schon viele Länder bereist und wird darüber hinaus gut bezahlt.

Florida - Der Arbeitsmarkt hat viele spannende Jobs zu bieten. Manche Berufe erfordern allerdings eine bestimmte Qualifikation, um sie ausführen zu dürfen. Bei anderen muss man allerdings noch nicht einmal studiert haben und sie werden später dennoch top bezahlt. Hin und wieder ergeben sich Jobmöglichkeiten auch durch Zufall, wie es beispielsweise bei einem 19-jährigen Studenten der Fall war. Er verdient mittlerweile fast 10.000 Euro im Monat, indem er sich Storys für Videospiele ausdenkt.

Aus Zufall kam auch Emery Wallerich aus Florida an ihren Job: Die 24-Jährige ist eine Stewardess auf einer Yacht. Auf den ungewöhnlichen Beruf kam sie durch eine Frau, die in einem Mietobjekt ihrer Eltern wohnte und Chef-Stewardess auf einer Superyacht war. „Als meine Mutter hörte, was ihre Arbeit war, sagte sie: ‚Erzähl meinen Kindern nichts davon. Sie werden es innerhalb von Sekunden auch tun‘“, erinnert sich Emery Wallerich – ihre Mutter sollte Recht behalten.

24-Jährige verdient bis zu 5.000 Euro monatlich, indem sie um die ganze Welt reist

Nach ihrem Abschluss zog die damals 22-jährige Emery nach Florida und begann ihre Karriere als Yacht-Stewardess, wie sie Insider Travel erzählt. Mittlerweile arbeitet sie in einer Festanstellung für eine Familie auf einer dreistöckigen Yacht in Südflorida. Die 24-Jährige sorgt vor allem für Ordnung auf dem Schiff. „Ich mache die Betten, serviere Mahlzeiten und Getränke, bringe Sonnencreme und Handtücher heraus, wische Duschen ab, sauge Räume“, erzählt sie. Hin und wieder organisiere sie Karaoke-Abende und achte im Allgemeinen darauf, dass die Familie und ihre Gäste gut versorgt sind.

„Die Bezahlung variiert je nach Charter, aber ich verdiene normalerweise etwa 4.200 bis 5.000 US-Dollar pro Monat“, berichtet Emery. Die Hälfte ihres Gehalts spart sie oder investiert es in etwas. Die Ersparnisse häufen sich, da sie kaum Ausgaben hat und vieles über ihren Job mitfinanziert wird. „Ich war bereits in sechs oder sieben Ländern mit meinem Job und die Familie, für die ich derzeit arbeite, plant, dieses Jahr die Karibik, den Atlantik und das Mittelmeer zu umrunden“, sagt die Stewardess.

„Meine Mutter war besorgt“: Yacht-Stewardess berichtet von ihrem Job

Für ihren Job musste sich die 24-Jährige allerdings auch von ihrer Familie verabschieden. „Meine Mutter war besorgt, dass ich nie nach Hause kommen würde, da ich dann auf einem Boot in verschiedenen Ländern lebe“, erinnert sich die Stewardess. Emery musste ihrer Mutter versprechen, dass sie sie alle paar Monate besuchen würde.

Auch in den sozialen Netzwerken ist Emery Wallerich aktiv und berichtet von ihrem Job. „Ich habe vor zweieinhalb Jahren einen TikTok-Kanal eröffnet, um meine Liebe zum Segeln mit anderen Menschen zu teilen und er ist auf mehr als 337.000 Follower angewachsen.“ Mit ihren Berichten auf ihren Accounts möchte sie außerdem zeigen, wie besonders ihr Job ist. „Das Leben auf einer Yacht ist nicht so ein Drama wie die Reality-Show ‚Below Deck‘“, sagt sie.