Rettung mitten in der Nacht: Deutsche Urlauberin überlebt 200-Meter-Sturz in den den Alpen

Eine 55-jährige Deutsche stürzte in den norditalienischen Alpen 200 Meter in die Tiefe – und überlebt schwer verletzt. Die Rettung war wegen schlechter Witterung kaum möglich.

Passeiertal – Zu einem schweren Bergunfall kam es am Montagnachmittag im Passeiertal in Südtirol, nördlich der italienischen Stadt Meran. In einer Höhe von etwa 3.400 Metern stürzte eine 55-jährige Alpinistin aus Deutschland 200 Meter in die Tiefe. Wie durch ein Wunder überlebte die Frau – wenn auch schwer verletzt. In einer dramatischen Bergungsaktion konnte sie gerettet werden.

Auf über 3.000 Metern stürzt eine deutsche Alpinistin in die Tiefe

Zu dem Unglück kam es demnach am Hinteren Seelenkogel, einem Berg in den Öztlaler Alpen, knapp unterhalb des Gipfels, wie die Tiroler Tageszeitung schreibt. Aus bislang noch unbekannter Ursache stürzte die Alpinistin in die Tiefe. Dabei zog sie sich verschiedene schwere Verletzungen zu, unter anderem ein Schädel-Hirntrauma, meldet Südtirol News. In den Südtiroler Alpen kommt es immer wieder zu schweren Stürzen. Erst kürzlich war ein Deutscher, der offenbar allein in der Region unterwegs war, tödlich verunglückt.

Nach Sturz aus 200 Metern Höhe – Rettungshubschrauber kommen nicht durch den Nebel

Die Rettungsaktion wurde aufgrund der schlechten Witterung zu einer echten Herausforderung – für das Unfallopfer wie auch für die Einsatzkräfte, die mit schlechter Sicht zu kämpfen hatten. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz, doch keiner von beiden konnte die Unfallstelle direkt erreichen. Die Wetterlage machte eine Bergung über die Luft zunächst unmöglich.

Bergretter kämpfen sich zu Fuß zu der verletzten Frau durch

Die Helikopter konnten jedoch Einsatzkräfte der Bergrettung an der nächstmöglichen Position bringen, die dann zu Fuß rund 600 Höhenmeter aufstiegen, um zu der Verletzten zu gelangen. Als sie die Frau erreichten, sicherten sie sie zunächst und führten dann eine Erstversorgung durch.

Erst nach Mitternacht besserte sich demnach das Wetter, sodass die Bergung der Frau durch einen Notarzthubschrauber des Bozner Bergrettungsdienst Aiut Alpin möglich war.

Erst nach Mitternacht kann die Verletzte ins Krankenhaus gebracht werden

Laut Südtirol News konnte die Verletzte gegen 1.30 Uhr von der Unfallstelle wegtransportiert werden. Sie wurde in ein Bozner Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Über ihren Gesundheitszustand ist derzeit noch nichts Näheres bekannt.

