20-Jähriger rennt auf Autobahn, um Hund zu retten - und wird von Auto erfasst

Tragischer Unfall

+ © Alex Talash Weil er einem Hund helfen wollte, rannte ein 20-jähriger Mann auf die Fahrbahn der Autobahn 1 - und wurde von einem Auto erfasst. © Alex Talash

Weil er einem Hund helfen wollte, rannte ein 20-jähriger Mann auf die Fahrbahn der Autobahn 1. Ein Auto erfasste ihn und er starb.

Ein 20-Jähriger, der einer Fahrerin auf der Autobahn 1 bei Hagen helfen und deren Hund einfangen wollte, ist überrollt und getötet worden. Der junge Mann aus Münster war der Autofahrerin aus Hagen (24) zur Hilfe geeilt, die am Seitenstreifen offenbar wegen Spritmangels angehalten hatte, wie die Polizei berichtete. Kurz darauf habe sich der Hund der Frau losgerissen und sei auf die Fahrbahn gelaufen.

Der 20-Jährige versuchte das Tier einzufangen, wurde vom Wagen einer 29-Jährigen erfasst und von der mittleren auf die linke Spur geschleudert. Dort überrollte ihn ein weiteres Auto. Er starb noch an der Unfallstelle.

Nach dem tragischen Unfall am späten Donnerstagabend war die A1 in Fahrtrichtung Köln zwischen Westhofener Kreuz und Hagen-Nord bis Freitagmorgen gesperrt.