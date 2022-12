17 Personen, die den Job als Twitter-Chef wahrscheinlich besser machen als Elon Musk

Rücktritt als Twitter-CEO

Elon Musk tritt nur als Twitter-Chef zurück, wenn er einen passenden CEO findet, der ihn vertritt. Hier 17 Ideen, wer alles für den Job infrage kommt.

Elon Musk ist unberechenbar. Dass er seinen Rücktritt ankündigte, bedeutet also kaum etwas. Vor allem, weil er immer wieder darauf verweist, nur zurückzutreten, wenn er einen passenden Nachfolger gefunden hat. Am 19. Dezember 2022 twittert er: „Die Frage ist nicht, einen CEO zu finden, die Frage ist, einen CEO zu finden, der Twitter am Leben erhalten kann.“ Na ja, nichts leichter als das, findet so ziemlich jeder.

BuzzFeed.de präsentiert 17 Personen, die als Twitter-Chef besser geeignet wären als Elon Musk.

Rubriklistenbild: © Adrien Fillon/dpa