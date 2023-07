16 Tweets über Kinder und Eis, die dein Herz zum Schmelzen bringen

Klingelingelingeling.



"Papa, der Eiswagen! Können wir ein Eis?"



Zwei große Kugeln in der Waffel, schlabberschmatz.



20 Minuten später.



Klingelingelingeling.



"Papa, der Eiswagen! Können wir ein Eis?"



So tragisch, wie viele Kinder bereits in jungen Jahren an Eisheimer leiden.