15 Lebensmittel, die Leute als Kind gehasst haben und heute geil finden

Alles aufessen!

Ich mochte früher keinen Käse. Ja, wirklich, es klingt völlig unmöglich, aber es ist wahr! Heute bin ich die Erste, die über jedes Gericht erst mal schön Parmesan reibt. Als Kind hatte man eben bestimmte Vorlieben, die sich (zum Glück) im Laufe des Lebens ändern. Und genauso ist es umgekehrt möglich, dass du früher Dinge gar nicht mochtest und heute umso mehr feierst.



Redditor u/C_Corone wollte daher von der FragReddit-Community wissen: „Welcher Kindheitsekel (kulinarisch oder anderweitig) hat sich bei euch ins komplette Gegenteil gewandelt?“

Ich habe mich nur auf die kulinarischen No Gos aus der Kindheit konzentriert und muss sagen: Ja, das ergibt Sinn. Und die Hälfte davon mag ich heute immer noch nicht.

1. „Brokkoli. Früher musste ich davon würgen, heute top 3 Lieblingsgemüse.“

-u/lynxselkie13

2. „Gefüllte Oliven = Heute Gold.“

-u/GrandRub

3. „Ich hätte mich übergeben können bei der Vorstellung Pilze zu essen. Habe dann Jahre später gemerkt, dass ich frische Pilze mag und die Ekligen einfach nur eingelegte Pilze waren.“

-u/Skevinger

4. „Eiersalat. Früher abstoßend, heute ein Traum auf der Semmel.“

-u/Tahu-Nuva

5. „Lauch. Als Kind habe ich fast gekotzt, wenn der Lauch auf dem Pizzateil meiner Mama meinen nur berührt hat. Heute gibt‘s nix Besseres als Pizza mit Lauch und Ei.“

-u/Autokratin

6. „Der Geschmack von Kaffee war als Kind eine echte Zumutung, der von Bier und Wein auch. Mittlerweile mag ich alle drei Geschmäcker gerne. Kaffee hat so gut gerochen, da war der Geschmack echt eine Enttäuschung, aber zum Glück hat sich das geändert.“

-u/distelwaldweg

7. „Als Kind konnte ich Knoblauch nicht leiden. Mittlerweile fürchten sich die meisten von mir bekochten Personen schon beim Betreten der Küche vor der Menge an Knoblauch, die ich regelmäßig verarbeite.“

-u/Brtprt

8. „Feta - hätte (und habe) als Kind allein von dem Geruch kotzen können. Heute knalle ich Feta einfach in fast jedes Gericht rein, weil ich ihn so lecker finde.“

-u/InspCotta

9. „Nudeln, früher gehasst, heute liebe ich sie in nahezu allen Varianten.“

-u/Independent-Monk8700

10. „Spinat. Als Kind mochte ich ihn gar nicht. Mittlerweile liebe ich Spinat.“

-u/Corma85

11. „Mozzarella mochte ich früher komischerweise nicht. Wahrscheinlich wegen der weichen Konsistenz.“

-u/tillterilltilltill

12. „Senf. Früher gar nicht gemocht, jetzt kann ich meine Bratwurst nicht ohne essen.“

-u/CaptnBlackySmurf

13. „Dunkle Schokolade. Esse ich inzwischen lieber als weiße oder Milchschokolade.“

-u/Billifish

14. „Letztens erst gelernt, dass ich Physalis mag. Nachdem ich sie für ewig verteufelt hatte, als ich sie mit 5 oder so einmal gegessen hatte.“

u/RakkelHanHans

15. „Wein! Ich werde den Geschmack auf der Zunge nie vergessen, als ich bei meiner ersten heiligen Kommunion diesen Rotwein trinken durfte. Hab gedacht, mir kommt‘s wieder hoch. Heute ein Träumchen.“

-u/SommDen

Welche Dinge mochtest du früher so gar nicht? Teile es uns gerne in den Kommentaren mit!



Einige Antworten wurden der Verständlichkeit halber gekürzt und/oder bearbeitet.

