14-jährige Cäciele wird vermisst - Ist sie mit ihrem Betreuer (24) durchgebrannt?

Mögliche Beziehung nicht ausgeschlossen

Wo ist die 14-jährige Cäciele nur abgeblieben? Die Polizei Rostock sucht nach ihr - sie wurde zuletzt in einer Wohngruppe in Grevesmühlen gesehen. Gleichzeitig wurde auch ihr Betreuer (24) als vermisst gemeldet. Sind die beiden zusammen durchgebrannt?

Grevesmühlen - Von der minderjährigen Cäciele Schöning (14) fehlt seit Freitag, 15. Februar, jede Spur. Sie wurde gegen 23 Uhr das letzte Mal in ihrer Wohngruppe in Grevesmühlen gesehen. Bisher war die Spurensuche vergebens, daher wendet sich die Polizei Rostock nun an die Bevölkerung.

Gleichzeitig wurde auch der 24-jährige Alex Kessler als vermisst gemeldet. Er war der Betreuer der Wohngruppe, in der auch Cäciele gewohnt hat. Das haben die Ermittlungen der Polizei ergeben.

Gegenüber dem „Express“ berichtet die Polizeisprecherin zudem, dass die beiden wohl zusammen mit einem Auto weggefahren sind, wohin sei aber ungewiss. „Wir haben die Suche jetzt europaweit ausgedehnt“, hieß es. Zudem werde auch geprüft, ob „ein Straftatverdacht besteht“. Schließlich müsse untersucht werden, ob es sich um sexuellem Missbrauch Schutzbefohlener handelt.

Hier zur Personenbeschreibung von Cäciele Schöning:

+ Die 14-jährige Cäcicle Schöning wird vermisst. © Polizei Rostock

165 cm groß

schlanke Figur

dunkelbraune lange Haare

+ Der 24-jährige Alex Kessler fehlt ebenfalls. © Polizei Rostock

Alex Kessler ist 170 groß, schlank, trägt eine dunkle Brille (sogenannte "Nerd"-Brille) und einen Dreitage-Bart. Er ist bekleidet mit einem hellblauen Pullover der Marke Naketano, einer Jeanshose, einer weißen Jacke und braunen Schuhen. Die Gesuchten sind wahrscheinlich mit einem schwarzen SUV des Typs Hyundai Santa Fe mit dem amtlichen Kennzeichen NWM-AK25 unterwegs.

