13 Tweets über Kinder und den Schulstart, nach denen du wieder ferienreif bist

Ab zur Schule!

„Wir packen den Schulranzen für den Start nach den Ferien. ‚Papa Du brauchst morgen kein Brot schmieren, meine Dose fühlt sich noch voll an.‘ Mist.“

In einigen Bundesländern war es schon so weit und nach und nach rückt der Rest nach: Die Sommerferien sind vorbei und für viele Kinder beginnt das neue oder auch das erste Schuljahr. Einerseits ist das super, denn es gibt viele Dinge, die Eltern wieder tun können, wenn die Kids in die Schule müssen. Aber für die meisten herrscht ein paar Tage davor vor allem eines: Ausnahmezustand. Neue Schulsachen besorgen, Schultüte basteln und ja ... auch die verschimmelten Brotdosen leeren.



An alle Eltern, die es betrifft, hier die besten Tweets zum Schulstart:

1.

Ich will das Kleid haben. Ist das wohl okay für den ersten Schultag nach den Ferien? pic.twitter.com/QYgxOKunbq — Mme Gazelle HB (@pricipessa_) July 25, 2021

2.

Morgen Schulstart. Alle Kinder im Bett.



Moment.

👣👣👣👣👣

"MAMA!! Ich hab' vergessen wie meine Klassenlehrerin heißt!?" — Inke Hummel (@HummelFamilie) August 11, 2020

3.

4.

Hab den Kindern angekündigt, dass mit Ende der Ferien wieder ein normaleres Essverhalten und die üblichen Bettzeiten eingeführt werden.



Ihrer Reaktion nach zu urteilen habe ich ihnen angedroht, ab Dienstag bei Wasser und Brot im Dreischichtsystem in einer Kohlemine zu arbeiten. — Dr. Influenza (@DrInfluenza) September 6, 2020

5.

Die 7-Jährige kniet am Boden, die Hände gen Himmel und ruft laut: "warum nur? waaaruuuum?!"



Ich finde, sie nimmt den Schulbeginn nach den Ferien fast schon locker. — ŦЯΛUVΛЛSΛSS (@FrauVanSass) October 22, 2019

6.

1. Schultag nach den Ferien.

„Immer muss man wo hin. Damals, als Baby - das war schön!“



Das nächste Highlight für die 6-jährige wird dann wohl die Rente. — FamilienLabor ☢ (@FamilienLabor) April 29, 2019

7.

Tag 1 in der WhatsApp-Gruppe "Klasse 1a" - erste Message:



"Hallo zusammen, wer weiß, was heute die Hausaufgabe ist?"



Das wird großartig. — Tina (@werdenundsein) September 13, 2017

8.

Zur Tochter:



"So Schatz, die Ferien sind um, also sollten wir uns mal Deinem Schulranzen widmen"



"Gut, am besten wird sein, wir fangen bei meiner Brotbüchse an und lassen erstmal die Mandarine darin frei"



Wenn sie nicht laut losgelacht hätte, hätte ich ihr das echt geglaubt — WiViElMa  (@WiViElMa) January 5, 2020

9.

Wir packen den Schulranzen für den Start nach den Ferien.



"Papa Du brauchst morgen kein Brot schmieren, meine Dose fühlt sich noch voll an."



Mist. — SuperPapas (@superpapasein) August 9, 2020

10.

„Ich bin so aufgeregt wegen der Einschulung morgen. Ich kann nicht einschlafen.“



„Versuch es trotzdem.“



„Bitte sing mir noch etwas vor.“



„Nein, ich bin müde.“



„Ich bin aber so so so aufgeregt. BITTE!“



„MAMA!“ — Lilli Marlene (@MarleneHellene) September 12, 2018

11.

12.

Chronologie eines Schulkind-Sonntags:



10 Uhr: Wir haben keine Hausaufgaben.



14 Uhr: Wir haben echt keine Hausaufgaben.



16 Uhr: Wir haben wirklich keine Hausaufgaben.



18 Uhr: Wir HABEN keine Hausaufgaben, ECHT, WIRKLICH.



20 Uhr: Ich muss noch Hausaufgaben machen. — notyetaguru* (@notyetaguru) November 15, 2020

13.

Damals, als ich mir zur Einschulung einen Wecker wünschte und mich wie Bolle freute, als ich ihn dann tatsächlich auch bekam... Da hätte mir ruhig mal jemand eine reinhauen können. — Nicht Chevy Chase (@DrWaumiau) August 15, 2018

Sieh dir passend dazu diese 15 Tweets über Kinder und Pausenbrote an, von denen du dir eine Scheibe abschneiden kannst.



Oder für weitere witzige Eltern-Kind-Tweetsammlungen, sieh dich doch mal auf den Facebook-Seiten BuzzFeed DE und BuzzFeed DE Trending um.

Rubriklistenbild: © Michael Gstettenbauer/Imago/Twitter:@FrauVanSass