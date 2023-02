2000 Jahre alt: Archäologen entdecken 16 Meter langes „Buch der Toten“ in einem ägyptischen Grab

Sensationeller Fund

Bei Ausgrabungen in der Stufenpyramide Sakkara haben Archäologen Abschnitte aus einem Totenbuch entdeckt. Die Dokumente sind über 2000 Jahre alt.

Kairo – Archäologen haben eine 16 Meter lange Papyrus-Rolle entdeckt, die Abschnitte aus einem Totenbuch enthält. Die Dokumente sollen mehr als 2000 Jahre alt sein und wurden in einem Grab südlich der Stufenpyramide Sakkara aus der Herrschaft des Pharaos Djoser entdeckt. Der Ausgrabungsort sei rund 20 Kilometer von der ägyptischen Hauptstadt Kairo entfernt, wie livescience.com zuvor berichtet hatte. Bei den Ausgrabungen wurde zudem die älteste Mumie der Welt entdeckt.

Erste vollständige Papyrus-Rolle an Sakkara-Pyramide seit 100 Jahren

Neue Funde des Totenbuches könnten demnach ein neues Licht auf die altägyptischen Bestattungstraditionen werfen. Die Archäologen hätten demnach bereits die Konservierungsarbeiten der Dokumente abgeschlossen und die Papyrus-Rolle ins Arabische übersetzt. Sie wurde am Tag der ägyptischen Archäologen veröffentlicht.

+ Archäologen in Ägypten haben einen 16 Meter langen Papyrus entdeckt, der Abschnitte aus dem Totenbuch enthält. (Symbolbild) © IMAGO

Die Papyrus-Rolle sei die erste an der Stufenpyramide Sakkara, die seit mehr als 100 Jahren freigelegt wurde, erklärte Mostafa Waziry, Generalsekretär des Obersten Rates für Altertümer, eine Abteilung des ägyptischen Kulturministeriums. Das „Buch der Toten“ sei ein moderner Name für eine Reihe von Texten, von denen die Ägypter glaubten, dass sie den Toten unter anderem helfen würden, sich in der Unterwelt zurechtzufinden.

Behörden veröffentlichen keine Bilder von vollständiger Papyrus-Rolle

Offizielle Fotos von der Papyrus-Rolle veröffentlichten die Behörden nicht. Die Dokumente sollen demnach in einem ägyptischen Museum ausgestellt werden. Bereits 2022 hätten die Forscherinnen und Forscher an der Stufenpyramide Sakkara ein rund vier Meter langes Papyrusfragment in einem Grabschacht in der Nähe der Pyramide des Pharaos Teti gefunden.

