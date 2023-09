Zugunfall in Köln: Bahn-Mitarbeiter von RE erfasst und schwer verletzt

Mann musste reanimiert werden

Bei einem Zug-Unfall in Köln wurde ein Bahn-Mitarbeiter von einem Regionalexpress erfasst und schwer verletzt. Rettungskräfte mussten den Mann reanimieren.

Köln – Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn ist am Montag in Köln von einem Zug erfasst worden, während er an einem Gleis arbeitete. Der Mann wurde schwer verletzt und musste von Rettungskräften reanimiert werden.

RE6 erfasst Bahn-Mitarbeiter an Gleis

Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben im Bereich der Haltestelle Köln-Trimbornstraße. Dort soll der Mann gegen 10 Uhr direkt an einem Gleis gearbeitet haben, als er von einem heranfahrenden Zug der Linie RE6 erfasst wurde. „Der Betroffene erlitt schwere Verletzungen und musste noch vor Ort durch den Rettungsdienst reanimiert werden“, so einer Sprecherin. Der Bahnmitarbeiter wurde danach ins Krankenhaus eingeliefert. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Bundespolizei hat Ermittlungen eingeleitet.

+ Die Unfallstelle im Bereich Köln-Trimbornstraße. © Bundespolizei

Bahn-Sperrung nach schwerem Zug-Unfall in Köln

Vor Ort musste die Bahnstrecke im Bereich Köln-Trimbornstraße für rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Das sorgte für massive Verspätungen. Außerdem wurden an der Trimbornstraße Bahnsteige geräumt und der Unfallzug evakuiert. Rund 35 Reisende befanden sich in dem RE6, der den Bahn-Mitarbeiter erfasste.

Einen tragischen Zug-Unfall gab es in der Nacht zum Montag auch schon in Dortmund. Am Dortmund Hauptbahnhof war ein Mann unter einen ausfahrenden RE1 geraten und verlor dadurch seinen Arm, berichtet wa.de. Bereits im Mai gab es im Großraum Köln einen schweren Zug-Unfall, der damals sogar tödlich endete. Zwei Bauarbeiter wurden in Hürth von einem IC erfasst und tödlich verletzt. (bs/ots)

