Zwei tote Arbeiter bei Bahnunglück in Hürth bei Köln: Zug fährt in Menschengruppe

Der Intercity war auf dem Weg von Emden nach Koblenz, als es zu dem Unglück kam

In Hürth bei Köln sind bei einem Zugunglück zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein IC war in eine Gruppe von Arbeitern gefahren.

In Hürth (Rhein-Erft-Kreis) bei Köln gab es ein tödliches Zugunglück

Ein IC der Deutschen Bahn war gegen 11 Uhr in eine Menschengruppe gefahren

Zwei Arbeiter kamen dabei ums Leben

Dieser Text wird laufend aktualisiert

Update vom 4. Mai, 12:59 Uhr: Wie genau es zu dem Zugunglück kommen konnte, ist aktuell noch unklar. „Die Ermittlungen laufen“, so eine Sprecherin der Bundespolizei.

Zugunglück passierte in der Nähe der Marktwegbrücke in Hürth: zwei Arbeiter vom Zug erfasst

Update vom 4. Mai, 12:42 Uhr: Passiert ist das Zugunglück in Hürth im Bereich des Marktwegs und der Straße „Zum Konraderhof“. Südlich der Marktwegbrücke war der IC der Deutschen Bahn in eine Gruppe von Arbeitern gefahren und hatte zwei Menschen erfasst. Die beiden DB-Arbeiter kamen dabei ums Leben.

+ Die Polizei ermittelt nach dem Zugunglück in Hürth bei Köln: Zwei Arbeiter kamen ums Leben. © Sebastian Klemm/dpa

Zwei Tote nach Zugunglück in Hürth: Arbeiter wurden von IC erfasst

Erstmeldung vom 4. Mai: Hürth/Köln – Bei einem Zugunglück in Hürth (Rhein-Erft-Kreis) bei Köln sind am Donnerstag nach Angaben der Bundespolizei zwei Menschen ums Leben gekommen. Gegen 11 Uhr ist nach bisherigen Erkenntnissen der Intercity-Zug mit der Nummer IC 2005, der von Emden über Köln auf dem Weg nach Koblenz war, in eine Gruppe von Arbeitern gefahren, so ein Sprecher der Polizei Rhein-Erft-Kreis gegenüber 24RHEIN von Ippen.Media. Demnach sind zwei Arbeiter der Deutschen Bahn von dem Zug erfasst und getötet worden.

Der IC 2005 verkehrt auf der Strecke zwischen Emden Hauptbahnhof und Koblenz Hauptbahnhof. Folgende Stationen liegen auf der Strecke: Emden Hbf, Leer (Ostfriesland), Papenburg (Ems), Meppen, Lingen (Ems), Rheine, Münster Hauptbahnhof, Recklinghausen Hbf, Wanne-Eickel Hbf, Gelsenkirchen Hbf, Duisburg Hbf, Düsseldorf Hbf, Köln Hbf, Bonn Hbf, Remagen, Andernach, Koblenz Hbf. Quelle: Deutsche Bahn

Zwei Tote nach Zugunglück in Hürth bei Köln: Zug fuhr in Menschengruppe

„Weitere Menschen wurden nach jetzigem Kenntnisstand nicht verletzt“, so der Sprecher weiter. Die Passagiere im Zug sowie Zeugen und die weiteren Arbeiter stehen nach Angaben der Polizei unter Schock. Sie werden betreut.

Aktuell sind Rettungskräfte vor Ort, die Zugstrecke ist gesperrt, so eine Sprecherin der Bundespolizei auf Nachfrage. Die Polizei weist darauf hin, dass aufgrund des Einsatzes an den Bahngleisen aktuell der Marktweg und die Straße „Zum Konraderhof“ in Hürth gesperrt sind.

Aufgrund eines Rettungseinsatzes auf dem Gleiskörper sperren Polizisten derzeit den Marktweg und die Straße "Zum Konraderhof" in #Hürth. Bitte umfahren Sie diesen Bereich großräumig. — Polizei NRW REK (@polizei_nrw_rek) May 4, 2023

(pen/dpa)