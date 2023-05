Zug fährt bei Köln in Gruppe von Arbeitern – Zwei Tote

In Hürth

+ © Sebastian Klemm/dpa Bei Köln fährt ein Zug in eine Gruppe von Arbeitern. Ein Großaufgebot der Einsatzkräfte ist vor Ort. © Sebastian Klemm/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Alina Schröder schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Alina Schröder schließen

Nahe Köln kommt es zu einem tragischen Unglück. Ein Zug fährt in eine Gruppe von Arbeitern. Zwei Menschen sterben.

Hürth – Bei einem Zugunfall in Hürth bei Köln sind am Donnerstag (4. Mai) nach Angaben der Bundespolizei zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen war ein Zug in eine Gruppe von Arbeitern gefahren.

Zug fährt in Gruppe von Arbeitern – Zwei Menschen sterben

Wie die Bundespolizei gegenüber 24Rhein von IPPEN.MEDIA berichtet, handelte es um einen IC, der von Emden in Richtung Koblenz unterwegs war. Der Unfall ereignete sich im Bereich des Marktwegs und der Straße „Zum Konraderhof“.

„Weitere Menschen wurden nach jetzigem Kenntnisstand nicht verletzt“, so ein Sprecher der Polizei Rhein-Erft-Kreis. Die Erstmeldung sei bei der Bahn um kurz nach 11 Uhr eingegangen, kurz davor sei der Unfall passiert. Notfallmanager und Notdienst sowie psychologische Betreuung seien vor Ort. Die Bahnstrecke wurde vorerst gesperrt.

Der IC 2005 verkehrt auf der Strecke zwischen Emden Hauptbahnhof und Koblenz Hauptbahnhof. Folgende Stationen liegen auf der Strecke: Emden Hbf, Leer (Ostfriesland), Papenburg (Ems), Meppen, Lingen (Ems), Rheine, Münster Hauptbahnhof, Recklinghausen Hbf, Wanne-Eickel Hbf, Gelsenkirchen Hbf, Duisburg Hbf, Düsseldorf Hbf, Köln Hbf, Bonn Hbf, Remagen, Andernach, Koblenz Hbf. Quelle: Deutsche Bahn

Der genaue Unfallhergang ist so kurz nach dem Unglück noch nicht geklärt. „Die Ermittlungen laufen“, sagt eine Sprecherin der Bundespolizei. Über alle aktuellen Entwicklungen informieren wir im News-Ticker. (asc/dpa)