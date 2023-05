Zug mit 600 BVB-Fans in Dortmund evakuiert – aus bitterem Grund

Strecke gesperrt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Florian Forth schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Florian Forth schließen

Nach dem BVB-Spiel ist ein Sonderzug mit 600 Fans liegengeblieben. Mittlerweile ist klar: Die Notdurft eines Fahrgastes war wohl schuld an dem Vorfall.

Dortmund – Kurz nach Spielende im Dortmunder Stadion meldete die Eurobahn am Sonntagabend (7. Mai) per Twitter einen „technischen Defekt“ an einem Zug direkt am Signal Iduna Park. Mittlerweile ist klar: Es war eher ein technischer K.o.

Eurobahn mit 600 BVB-Fans in Dortmund evakuiert: Fahrgast wurde schlecht

Eine Person im Zug musste sich laut Zeugenaussagen übergeben und habe eine Tür aufgerissen, berichtet die Deutsche Presseagentur. Der Zug habe daraufhin nicht weiterfahren können und sei kurz nach der Abfahrt im Gleis stehengeblieben.

Anschließend waren weitere Fahrgäste aus dem Zug gestiegen und auf die Gleise gelaufen. Die Strecke musste gesperrt werden, Feuerwehrleute begleiteten daraufhin rund 600 Fußballfans aus dem Sonderzug (alle News zum Verkehr in Dortmund auf RUHR24 lesen).

+ Ein BVB-Sonderzug musste nach dem Spiel in Dortmund evakuiert werden. © Wickern/news4 Video-Line TV

Feuerwehr evakuiert BVB-Sonderzug: Gleise mit Hubschrauber abgesucht

Sicherheitshalber wurden die Gleise am BVB-Stadion mit Hubschrauber und Drohne nach weiteren Fußballfans abgesucht. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Gegen 22.30 Uhr war die Bahnstrecke in Dortmund wieder frei. Es war nicht der einzige größere Einsatz in Dortmund an diesem Bundesligaspieltag. Bereits bei der Anreise hatte es auf der A40 in Dortmund einen Massen-Crash mit neun Verletzten gegeben.

Rubriklistenbild: © Wickern/news4 Video-Line TV