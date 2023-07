BVB-Sensation im Zoo Dortmund: „Da muss ich die Tage vorbeikommen“

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kathrin Ostroga schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Kathrin Ostroga schließen

Der Zoo Dortmund freut sich über frischen Zuwachs und scheinbar auch neue Besucher-Lieblinge. Die besondere Fell-Farbe hat es Zoo-Fans angetan.

Dortmund – Der Zoo am Rombergpark ist nicht nur in den Sommerferien ein beliebtes Ausflugsziel. Hier leben mehr als 200 Tierarten. Immer wieder gibt es auch Nachwuchs im Dortmunder Zoo – wie zuletzt bei den Faultieren. Nun begrüßen Zoo-Fans einen neuen Zuwachs. Dieser hat sich bereits durch seine schwarz-gelbe Färbung in viele BVB-Herzen geschlichen, wie RUHR24 erfuhr.

Zoo Dortmund feiert neuen Tier-Zuwachs: „Mit den Farben als Borussia-Fan geoutet“

„Und gleich mit den Farben als Borussia-Fan geoutet. Mögen sie ein langes, gesundes und glückliches Leben führen“. Unter der Facebook-Ankündigung vom Zoo Dortmund rasten viele Zoo-Besucher förmlich aus. „Oh, ist er süß. Schockverliebt und Zuckerschock“, schreibt ein User. In vielen Kommentaren kündigen die Follower auch an: „Da kommen wir die Tage mal vorbei“.

Doch um welche süße Tierart in schwarz-gelb handelt es sich denn? „Mit dem Azara-Aguti (𝘋𝘢𝘴𝘺𝘱𝘳𝘰𝘤𝘵𝘢 𝘢𝘻𝘢𝘳𝘢𝘦) ist eine neue Tierart in unseren Zoo eingezogen“, kündigt der Zoo Dortmund an. „Endlich mal wieder eine ganz neue Tierart“, meint ein Follower daraufhin (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Und wo im Zoo sind die kleinen Nagetiere eingezogen? „Ab sofort könnt Ihr ein Paar dieses Nagetiers als Untermieter der Kaiserschnurrbarttamarine in der linken Anlage gegenüber der Nebelparder beobachten“, schreibt der Zoo in Dortmund auf Facebook und Instagram.

Neue Tierart zieht in den Zoo Dortmund: Babys sind schon in Planung

Ursprünglich kommen die Azara-Agutis aus dem gleichnamigen Gebiet, was sich von Brasilien bis Paraguay und ins nördliche Argentinien erstreckt. Sie lieben Regenwälder, Sümpfe und die offene Pampa – also offene Steppenlandschaften. Hier können sie sich mit ihrem schwarz-gelblichen Fell wunderbar im trockenen Gras verstecken.

Die zwei Nager im Zoo Dortmund sind allerdings in Gefangenschaft geboren und kommen aus dem Wingster Waldzoo und dem Tierpark Dessau. Offenbar plant der Zoo, mit den beiden Aguris für Nachwuchs zu sorgen.

„Mit ihren knapp vier und etwa fünf Monaten sind die Meerschweinchenverwandten bereits längst eigenständig, sodass es an der Zeit war, auf eignen Beinen zu stehen, bei den Muttertieren auszuziehen, um vielleicht eines Tages selbst in die Familienplanung einzusteigen“, so der Zoo in Dortmund.

Bis die Zoo-Besucher sich über kleine Baby Agutis freuen können, dürfte es allerdings noch dauern. Denn bisher gehen sich die beiden Tiere wohl eher aus dem Weg.

Rubriklistenbild: © ActionPictures/Imago/Daniele Giustolisi/RUHR24/Collage:RUHR24