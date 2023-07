Wildkatzen-Babys im Zoo Duisburg geboren – um sie sehen zu können, braucht man Glück

Vier Neulinge

Im Zoo Duisburg sind vier kleine Wildkatzen zur Welt gekommen. Um sie unter die Lupe nehmen zu können, brauchen Besuchende aber Glück.

Duisburg – Noch sind sie laut Tierpark etwas schüchtern, wenn sie über die Anlage des Zoo Duisburg tapsen – bald jedoch dürfte sich das Gefühl der Scheu bei den vier Wildkatzen-Babys, die dort am 11. April 2023 geboren wurden, in Luft aufgelöst haben. Bis es so weit ist, scheint jedoch noch etwas Ausdauer angesagt – vor allem für die Besuchenden, die die neuen Bewohnerinnen und Bewohner unter die Lupe nehmen möchten. „Zoogäste brauchen Geduld und Glück, um einen Blick auf die Tierkinder erhaschen zu können“, teilt der Tierpark in Duisburg mit.

Europäische Wildkatze Gewicht 5 bis 8 kg (männlich); 3 bis 5 kg (weiblich) Länge 43 bis 91 cm (männlich, ohne Schwanz); 40 bis 77 cm (weiblich, ohne Schwanz) wiss. Name Felis silvestris (Schreber, 1771) Lebenserwartung 13 bis 14 Jahre Ordnung/Unterordnung/Familie Raubtiere/Katzenartige/Katzen

Baby-Wildkatzen im Zoo Duisburg geboren – „zufrieden mit der Entwicklung der vier Kätzchen“

Die Tierpfleger seien „zufrieden mit der Entwicklung der vier Kätzchen.“ Weiter führt der Zoo aus: „Die Bestände der heimischen Tierart sind gefährdet. Wildkatzen aus Duisburg sind bereits im Bayrischen Wald ausgewildert worden.“ Bis es vielleicht auch für die neuen Katzen-Babys soweit ist, lassen sie es sich noch im Zoo Duisburg gutgehen. „Wie für Wildkatzen typisch, sind die vier Kleinen richtige Langschläfer“, sagt Mike Kirschner, Revierleiter im Raubtierrevier des Zoo Duisburg. „Sie machen einen munteren Eindruck und fangen an, feste Nahrung zu fressen – insbesondere Mäuse stehen momentan hoch im Kurs“.

Straßenverkehr und Verlust ursprünglicher Lebensräume als Hauptgründe für Wildkatzen-Rückgang

+ Im Zoo Duisburg wurden insgesamt vier Wildkatzen-Babys geboren – noch sind die Neulinge sehr schüchtern. © Zoo Duisburg/M. Appel

Für den Erhalt der in Deutschland gefährdeten Wildkatzen ist der Nachwuchs immens wichtig. „Der Verlust ursprünglicher Lebensräume und die Übertragung von Krankheiten durch verwilderte Hauskatzen führten zu einem deutlichen Rückgang der Bestände in ganz Europa. Zu den größten Gefahren gehört nach wie vor auch der Straßenverkehr. Immer wieder werden Wildkatzen überfahren“, verdeutlicht Mike Kirschner. Auch in Deutschland stand es lange Zeit nicht gut um die Bestände der heimischen Räuber – fast vollständig wurden die Tiere in den hiesigen Wäldern ausgerottet.

Zoo Duisburg begrüßt neue Wildkatzen – „deutlicher Rückgang der Bestände in ganz Europa“

Zoo Duisburg – Öffnungszeiten und Eintritt im Sommer Der Zoo Duisburg in den Sommermonaten bis 19 Uhr geöffnet ist. Ab 16.30 Uhr gilt wochentags das Feierabendticket mit einem vergünstigten Eintritt von 10 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder.

„Der Verlust ursprünglicher Lebensräume und die Übertragung von Krankheiten durch verwilderte Hauskatzen führten zu einem deutlichen Rückgang der Bestände in ganz Europa“, sagt Krischer weiter. Weshalb die Nachricht der Geburt der vier neuen Zoo-Bewohnerinnen und -Bewohner nicht nur bei den Gästen des Tierparks für besonders große Freude sorgen dürfte. Genau wie Ende Juni 2023 bereits die Geburt eines Wombats in Duisburg, die eine echte Sensation darstellt. (mo)

