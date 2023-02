Beliebtes Stachelschwein im Dortmunder Zoo plötzlich tot

Trauer

Der Zoo Dortmund muss den Tod eines beliebten Tieres verkraften. Stachelschwein Rita ist gestorben. Tage vor dem Ableben gab es schon erste Anzeichen.

Dortmund – Eigentlich war Stachelschwein Rita ein Tier voller Motivation und Tatendrang. Doch vor einigen Tagen zeigte sich das Nagetier laut Zoo Dortmund plötzlich teilnahmslos und ohne Appetit.

Zoo Dortmund verkündet Tod von Stachelschwein Rita

Wenn sich der Zustand eines Tieres so verändert, schrillen im Dortmunder Zoo alle Alarmglocken. Tierärzte des Zoos untersuchten und behandelten Rita – doch die Maßnahme blieb erfolglos.

Drei Tage nach der ärztlichen Behandlung war das Stachelschwein tot. Am Samstag (11. Februar) verkündete der Zoo Dortmund die traurige Botschaft über seine Social-Media-Kanäle.

Verletzung der Speiseröhre soll zu Tod von Rita im Zoo Dortmund geführt haben

Eine pathologische Untersuchung ergab, dass bei dem 16 Jahre alten Tier eine Verletzung und eine Entzündung der Speiseröhre vorgelegen hatte, die letztlich zum Tod geführt habe.

Mit Rita geht ein Tier, das besonders bei den Nachtführungen durch den Zoo äußerst beliebt war. Das nachtaktive Stachelschwein war zu diesen Anlässen stets ein „Hauptdarsteller“ und bei den Besuchern sehr beliebt, wie es vom Zoo heißt. „Rita, Du wirst uns fehlen“, schreibt die Einrichtung bei Facebook (hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen).

Diese weiteren Tiere sind zuletzt im Zoo Dortmund gestorben:

Stachelschwein Rita lebte seit 2008 im Zoo Dortmund

Seit 2008 lebte Rita im Zoo Dortmund, wurde 2006 in der Tierwelt Herberstein in der Steiermark in Österreich geboren. Seit 2012 lebte Rita zusammen mit ihrem Artgenossen Barry in einem Gehege, der jetzt vorerst ein einsames Leben im Dortmunder Zoo führen wird.

Rubriklistenbild: © Zoo Dortmund