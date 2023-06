Irre Studie: Bei Zombie-Apokalypse bloß nicht in Dortmund verstecken!

Facebook

Für den Fall einer Zombie-Apokalypse ist Dortmund offenbar kein guter Ort zum Verstecken – behauptet zumindest eine aktuelle Auswertung. Und nun?

Dortmund – Wenn die Untoten auferstehen und die Zombie-Apokalypse über uns einbricht, dann sollte man sich möglichst nicht in Dortmund aufhalten. Das ist jedenfalls die Schlussfolgerung einer Analyse der Wohnungsvermietungsplattform „Rentola“. RUHR24 erklärt, warum Dortmund bei einem Zombie-Aufmarsch kein guter Ort wäre.

Bei Zombie-Apokalypse bloß aus Dortmund raus – Stadt wäre unsicher

Das Portal analysierte für seine nicht ganz ernst gemeinte „Studie“ fünf Faktoren: Vulnerabilität, Verstecke, Vorräte, Sicherheit und Mobilität. In fast allen Bereichen scheint Dortmund im Falle einer Zombie-Apokalypse nicht gut genug gewappnet zu sein. „Rentola“ rät: „Wenn Sie also nicht in der sichersten Stadt wohnen, sollten Sie im Falle eines globalen Zombie-Ausbruchs unbedingt einen Umzug in Erwägung ziehen.“

Dortmund landet im Vergleich mit 402 Städten und Kreisen mit 2,54 von maximal 10 Punkten auf Platz 394. So lauten die Ergebnisse in den einzelnen Faktoren:

Verletzlichkeit (5,26 von 10 Punkten): Faktoren wie die hohe Bevölkerungsdichte (über 2000 Menschen pro Quadratkilometer) und die geistige Gesundheit machen Dortmund zu einem verletzliche Ziel. Eine Epidemie, die Menschen in Zombies verwandelt, würde sich hier rasant ausbreiten. Immerhin: Mit 18 teils sehr guten Krankenhäusern ist Dortmund bestens aufgestellt.

Zombie-Apokalypse in Dortmund – gute Verstecke sind rar

Verstecke (3,51 von 10 Punkten): Wenn die Zombies los sind, sollte man sich schnell verstecken. Aber wo in Dortmund? 411 Wälder hat die Stadt. Das sind insgesamt 2500 Hektar Wald, was rund 3500 Fußballfeldern entspricht. Allerdings müssten sich dort auch über 600.000 Anwohner verstecken. Abgelegene und leerstehende Wohnhäuser gibt es in Dortmund auch nur wenige. Entsprechend schlecht kann man sich hier verstecken.

Vorräte (1,88 von 10 Punkten): Beim Faktor „Vorräte“ hat das Mietportal vor allem auf Wasserversorgung und die Anzahl des Viehbestands geschaut. Vor allem für die Haltung von Kühen, Schweinen oder Geflügel ist Dortmund weis Gott nicht bekannt. Das Meiste an Nahrung muss die Stadt importieren. Dortmunds Trinkwasser kommt übrigens aus der Ruhr – doch der Fluss versorgt auch Millionen weitere Menschen im Ruhrgebiet.

Bei Zombie-Apokalypse wäre man schnell aus Dortmund raus

Mobilität (5,71 von 10 Punkten): Immerhin, in Sachen Mobilität schneidet Dortmund im Falle einer Zombie-Apokalypse gar nicht schlecht ab. In 2021 gab es in keiner anderen Stadt in Deutschland mehr Privatautos pro Einwohner als in Dortmund – mehr als 400 auf 1000 Bürger! Und: Ab Dortmund Hauptbahnhof kommt man – so es keine Signalstörungen oder Ähnliches gibt, schnell aus der Stadt raus. Von Vorteil ist sicher auch der örtliche, internationale Flughafen.

Bei einer Zombie-Apokalypse sollte man aus Dortmund möglichst schnell fliehen – am besten in dünn besiedelte Gebiete.

Sicherheit (kein Ergebnis): In Sachen Anzahl der Waffen, Fachgeschäfte und Militärstützpunkte in Dortmund macht „Rentola“ keine Angaben. Die Bundeswehr ist in Dortmund jedenfalls nicht stationiert. Dafür gibt es in der Stadt eine Hand voll an Waffengeschäften. Wie viele Waffen es in Dortmund gibt, kann allerdings niemand sagen. (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

Eifelkreis Bitburg-Prüm ist bei Zombie-Apokalypse sicherster Ort in Deutschland

Übrigens, wer im Falle einer Zombie-Apokalypse auf Nummer sicher gehen will, sollte sich im Eifelkreis Bitburg-Prüm einquartieren. Gemessen an seiner Fläche ist der Landkreis der größte und zugleich am dünnsten besiedelte von Rheinland-Pfalz. Und bloß nicht nach Gelsenkirchen fahren! Da ist es noch unsicherer, als in Dortmund.

