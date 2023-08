Marktwert von 800.000 Euro: Riesige Drogenlieferung in Werl abgefangen

Aus Spanien

+ © Zoll Bielefeld Der Zoll Bielefeld hat in Werl eine riesige Menge Marihuana sichergestellt – und präsentiert die 84 Kilogramm. © Zoll Bielefeld

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marvin K. Hoffmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Marvin K. Hoffmann schließen

Der Zoll verpasst dem illegalen Drogenhandel einen heftigen Schlag und stellt in einer Lagerhalle in Werl eine große Menge Marihuana sicher. Der Marktwert ist enorm hoch.

Werl – Mitarbeiter des Bielefelder Zolls haben einen großen Erfolg gegen den illegalen Drogenhandel gefeiert. Wie nun bekannt wurde, haben die Beamten bereits am 27. Juli eine riesige Menge Marihuana in Werl (NRW) sichergestellt. Die Ladung kam demnach aus Spanien und sollte anschließend weiterverkauft werden. Der unglaubliche Marktwert: fast 800.000 Euro.

Zoll Bielefeld stellt 84 Kilogramm Marihuana in Werl sicher

„Die Zollbeamten entdeckten die Drogen in einer Lagerhalle eines Spediteurs aus Werl“, heißt es. Satte 84 Kilogramm des Rauschgifts, das in Deutschland schon bald legalisiert werden soll, haben die Beamten demnach sichergestellt. Bei der Kontrolle einer Palette sei das Marihuana, vakuumverschweißt in Beuteln und in Kunststoffkisten verpackt, zum Vorschein gekommen. Werl war dabei offenbar nur als Zwischenstation vorgesehen.

„Die Lieferung aus Spanien sollte von Werl aus weitertransportiert werden“, erklärt Ralf Wagenfeld, Pressesprecher des Hauptzollamts Bielefeld, dessen Kollegen die Drogen sicherstellten. Aus „ermittlungstaktischen Gründen“ sei der Vorfall erst jetzt veröffentlicht worden. Die weiteren Ermittlungen führt nun das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg.

+ Das Marihuana ist in Kisten verpackt – die Zollbeamten aus Bielefeld haben eine riesige Menge in Werl sichergestellt. © Zoll Bielefeld

Die Polizei hatte erst unlängst in Bergkamen eine größere Drogen-Plantage entdeckt und die Pflanzen sichergestellt. Die Feuerwehr war dabei sogar mit Atemschutzmasken im Einsatz, um nicht high zu werden. Auch bei diesem Fund handelte es sich nicht gerade um eine kleine Menge des Rauschgifts – im Gegenteil. „Das sind definitiv zu viele für den reinen Eigenbedarf“, sagte Polizeisprecher Bernd Pentrop auf wa.de-Anfrage. Mehrere Kilogramm Marihuana hätte man aus dem gewachsenen Material illegal herstellen und verkaufen können.