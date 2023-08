Zeltfestival Ruhr in Bochum startet: Diese Künstler treten 2023 auf

Facebook

Das Zeltfestival Ruhr in Bochum ist eines der Top-Events in 2023. Rund 140.000 Besucher werden dieses Jahr zu den Konzerten am Kemnader See erwartet.

Bochum – Marteria, Tokio Hotel, Torsten Sträter, Clueso: In Bochum geben sich beim Zeltfestival Ruhr (ZfR) 2023 die Top-Stars bis Anfang September die Klinke in die Hand. Einige Auftritte beim ZfR sind bereits ausverkauft, für die meisten gibt es aber noch Tickets, etwa für die Zusatzshows. RUHR24 hat das gesamte Programm übersichtlich zusammengestellt.

Zeltfestival Ruhr (ZfR) 2023 in Bochum: Programm mit allen Künstlern im Überblick

Die Auftaktkonzerte zur Eröffnung des ZfR in Bochum am Freitag (18. August) sind bereits ausverkauft. Neben Michael Patrick Kelly spielen an diesem Abend auch die Sportfreunde Stille vor vollem Zelt am Kemnader See.

Kelly spielt, wie unter anderem auch der Dortmunder Comedian Torsten Sträter, Ende August noch eine Zusatzshow für seine Fans. Hier die Programmübersicht aller Auftritte 2023:

Freitag (18.08.): Michael Patrick Kelly (ausverkauft)

Michael Patrick Kelly (ausverkauft) Freitag (18.08.): Sportfreunde Stiller (ausverkauft)

Sportfreunde Stiller (ausverkauft) Samstag (19.08.): Marteria

Marteria Samstag (19.08.): Wanda

Wanda Sonntag (20.08.): Gerburg Jahnke mit Gästen

Gerburg Jahnke mit Gästen Sonntag (20.08.): Chris Hopkins meets Scott Hamilton

Chris Hopkins meets Scott Hamilton Montag (21.08.): Torsten Sträter (ausverkauft)

Torsten Sträter (ausverkauft) Montag (21.08.): Jochen Malmsheimer

Jochen Malmsheimer Dienstag (22.08.): Torsten Sträter (Zusatzshow; ausverkauft)

Torsten Sträter (Zusatzshow; ausverkauft) Dienstag (22.08.): Jochen Malmsheimer (Zusatzshow)

Jochen Malmsheimer (Zusatzshow) Mittwoch (23.08.): Nico Santos

Nico Santos Mittwoch (23.08.): Mando Diao

Mando Diao Donnerstag (24.08.): Tokio Hotel (ausverkauft)

Tokio Hotel (ausverkauft) Donnerstag (24.08.): Bosse

Bosse Freitag (25.08.): Maxi Gstettenbauer

Maxi Gstettenbauer Freitag (25.08.): Querbeat (ausverkauft)

Querbeat (ausverkauft) Freitag (25.08.): Sebastian Fitzek

Sebastian Fitzek Samstag (26.08.): Die Feisten!

Die Feisten! Samstag (26.08.): Sarah Connor (ausverkauft)

Sarah Connor (ausverkauft) Sonntag (27.08.): Element Of Crime

Element Of Crime Sonntag (27.08.): ABC

ABC Montag (28.08.): Torsten Sträter (2. Zusatzshow; ausverkauft)

Torsten Sträter (2. Zusatzshow; ausverkauft) Dienstag (29.08.): Michael Patrick Kelly (Zusatzshow)

Michael Patrick Kelly (Zusatzshow) Dienstag (29.08.): Tocotronic

Tocotronic Mittwoch (30.08.): Alvaro Soler

Alvaro Soler Mittwoch (30.08.): Thomas D & The KBCS

Thomas D & The KBCS Donnerstag (31.08.): Anneke van Giersbergen

Anneke van Giersbergen Donnerstag (31.08.): Danger Dan

Danger Dan Freitag (01.09.): Clueso (ausverkauft)

Clueso (ausverkauft) Freitag (01.09.): Pawel Popolski

Pawel Popolski Samstag (02.09.): Frank Goosen (Zusatzshow)

Frank Goosen (Zusatzshow) Samstag (02.09.): AYLIVA (ausverkauft)

AYLIVA (ausverkauft) Samstag (02.09.): Roy Bianco & die Abbrunzati Boys (ausverkauft)

Roy Bianco & die Abbrunzati Boys (ausverkauft) Sonntag (03.09.): Frank Goosen

Frank Goosen Sonntag (03.09.): Trettmann

Trettmann Sonntag (03.09.): Dunja Hayali

Dunja Hayali Stand: 16. August 2023

Details und Änderung des Spielplans gibt es beim Veranstalter des Zeltfestivals Ruhr.

Kinderprogramm beim Zeltfestival Ruhr (ZfR) 2023 in Bochum

Auch für die jungen Besucher gibt es beim Zeltfestival Ruhr 2023 in Bochum ein eigenes Programm:

Samstag (19.08.): Der kleine Rabe Socke

Der kleine Rabe Socke Sonntag (20.08.): Die Abenteuer von Mama Muh

Die Abenteuer von Mama Muh Samstag (26.08.): Michel in der Suppenschüssel

Michel in der Suppenschüssel Sonntag (27.08.): Der kleine Rabe Socke (Zusatzsshow)

Der kleine Rabe Socke (Zusatzsshow) Samstag (02.09.): Volker Rosin (ausverkauft)

Volker Rosin (ausverkauft) Sonntag (03.09.): Volker Rosin (Zusatzsshow)

Eintrittspreise, Öffnungszeiten und Tickets beim Zeltfestival Ruhr (ZfR) 2023

Das Außenareal des Zeltfestivals Ruhr hat unterschiedliche Öffnungszeiten für das Gelände, die Gastronomie und den Markt der Möglichkeiten (siehe unten). Der Eintritt kostet im Vorverkauf 5 Euro pro Person, Kinder bis 11 Jahre haben kostenlosen Eintritt. An der Tageskasse beträgt der Preis 7 Euro.

Konzertkarten für die Eventzelte müssen separat gekauft werden. Mit den Tickets können Besucher am Veranstaltungstag das gesamte Außenareal nutzen.

Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Tickets:

Gelände & Gastronomie: Mo.-Fr.: 17 bis 24 Uhr; Sa.-So.: 12 bis 24 Uhr

Mo.-Fr.: 17 bis 24 Uhr; Sa.-So.: 12 bis 24 Uhr Markt der Möglichkeiten: Mo.-Fr.: 17 bis 23 Uhr; Sa.-So.: 12 bis 23 Uhr

Mo.-Fr.: 17 bis 23 Uhr; Sa.-So.: 12 bis 23 Uhr Eintrittspreise: Vorverkauf 5,00 Euro; Tageskasse 7 Euro; Kinder bis 11 Jahre frei

Anreise mit dem Auto und Parken beim Zeltfestival Ruhr (ZfR) 2023 in Bochum

Das Areal des Zeltfestivals Ruhr befindet sich an der Grenze zwischen Bochum und Witten am Kemnader Stausee. Für die Navigation kann laut Veranstalter die Adresse des Freizeitbades Heveney verwendet werden: Querenburger Straße 35, 58455 Witten.

Die Parkplätze sind begrenzt, da der Kemnader Stausee ein beliebtes Ausflugsziel ist. Es gibt verschiedene Aushilfsparkplätze, die von unterschiedlichen Eigentümern betrieben werden. Das Zeltfestival Ruhr selbst betreibt keinen Parkplatz und hat nur begrenzten Einfluss auf die Parkgebühren.

Parkplätze und Preise:

P1 & P2: 5 Euro (Freizeit Metropole Ruhr)

5 Euro (Freizeit Metropole Ruhr) P3 - P11: 5 Euro (KM Service)

5 Euro (KM Service) PN: 5 Euro (vermutlich Nordhoff)

5 Euro (vermutlich Nordhoff) P7: Nur für ZfR-Mitarbeiter

+ Beim Zeltfestival Ruhr in Bochum gibt es mehrere kostenpflichtige Parkplätze. © Ingo Otto/Zeltfestival Ruhr

Anreise mit dem ÖPNV zum Zeltfestival Ruhr (ZfR) 2023

Auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man zum Zeltfestival Ruhr. Laut dem Veranstalter gibt es mehrere Buslinien, die zur Haltestelle „Freizeitbad Heveney“ fahren.

Außerdem gibt es eine Sonderlinie, die werktags im 15-minütigen Rhythmus zwischen Bochum Hauptbahnhof, Ruhr-Universität und ZfR verkehrt. An Wochenenden fährt diese Sonderlinie zwischen 12 und 16.30 Uhr halbstündlich und danach alle 15 Minuten (weitere News aus Bochum auf RUHR24 lesen).

Haltestelle: „Freizeitbad Heveney“

„Freizeitbad Heveney“ Sonderlinie (4 Busse): Werktags alle 15 Minuten; am Wochenende halbstündlich (12 bis 16.30 Uhr) und danach im 15-Minuten-Takt

Werktags alle 15 Minuten; am Wochenende halbstündlich (12 bis 16.30 Uhr) und danach im 15-Minuten-Takt Kostenloser Shuttle-Bus: Für Festivalbesucher und ZfR-Card-Inhaber

Für Besucher des Festivals und Inhaber der ZfR-Card ist die Nutzung des Shuttle-Busses kostenlos. Aufgrund hoher Nachfrage wurde die Sonderlinie erweitert und es fahren während der Öffnungszeiten vier Busse. Alle weiteren Informationen zum Zeltfestival Ruhr in Bochum, Tickets, Eintrittspreisen und Anfahrt gibt es auf der Internetseite des Veranstalters.

Dieser Text wurde mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellt und von Florian Forth sorgfältig geprüft.

Rubriklistenbild: © Ingo Otto/Zeltfestival Ruhr