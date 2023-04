Leere im Hauptbahnhof Dortmund: Nächstes Geschäft verschwindet

Shop muss weichen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Karolin Stevelmans schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Karolin Stevelmans schließen

Am Hauptbahnhof in Dortmund leeren sich immer mehr Geschäftsräume. Jetzt verschwindet der nächste Shop – doch nicht für immer.

Dortmund – Der Dortmunder Hauptbahnhof gilt in NRW als ein Dreh- und Angelpunkt des Bahnverkehrs. Aktuell sehen Fahrgäste dort allerdings nur eines: eine riesige Baustelle. Zahlreiche Stores in der Bahnhofshalle müssen den umfassenden Sanierungsarbeiten weichen, weiß RUHR24. Jetzt verschwindet das nächste Geschäft vorerst aus Dortmund.

Leere im Hauptbahnhof Dortmund: Yorma‘s verschwindet – doch kündigt Wiedereröffnung an

Einen Snack für die Zugfahrt können Bahnkunden ab sofort nicht mehr bei Yorma‘s besorgen. Denn der Store in der Dortmunder Bahnhofshalle ist verschwunden. Das Geschäft schließt seine Pforten für den Zeitraum des Umbaus.

Die Snackbar hatte wie Kamps und Sanifair ebenfalls die Möglichkeit einen Container auf dem Bahnhofsplatz zu beziehen, bis die Sanierungsarbeiten beendet sind. Allerdings hätte sich die Küche zu weit entfernt vom Verkaufsstandort befunden, sodass die Frische der Verkaufswaren nicht mehr gesichert werden könnte.

Aus diesem Grund hat sich das Unternehmen gegen einen vorübergehenden Umzug in einen Container entschieden, teilt Pressesprecherin Tamara Eberl mit. Die Mitarbeiter des Dortmunder Yorma‘s-Stores arbeiten nun zum Teil in Filialen in Essen und Bochum oder befinden sich in Kurzarbeit.

+ Der Store von Yorma‘s fällt den Umbauarbeiten am Dortmunder Hauptbahnhof zum Opfer. © RUHR24

Eine Rückkehr zum Beginn des Jahres 2024 ist allerdings fest eingeplant. Denn in etwa acht Monaten soll der Shop am gleichen Standort wiedereröffnet werden. Dann sollen die Umbaumaßnahmen beendet sein (mehr zu Wirtschaft in Dortmund bei RUHR24).

Der neue Dortmund-Newsletter von RUHR24 – jetzt anmelden! Unser kostenloser Dortmund-Newsletter versorgt euch täglich mit den Top-News aus der Stadt: Ob Politik, Wirtschaft, Sport oder Promi – damit entgeht euch nichts, was in Dortmund passiert.

Leerstand im Hauptbahnhof Dortmund: Mehrere Geschäfte verschwinden aus Bahnhofshalle

Neben Yorma‘s stehen noch weitere Geschäfte in der Bahnhofshalle leer, beispielsweise der nebengelegene „Press & Books“-Shop. Ein Hinweisschild verweist Kunden nun auf die Filiale am Bahnhofseingang.

+ Die „Press & Books“-Filiale im Dortmunder Hauptbahnhof steht leer. © RUHR24

Auch im „Dunkin Donuts“-Laden ist kein Betrieb mehr zu sehen. Ob der Donut-Shop nach den Bauarbeiten wieder in die Bahnhofshalle zurückkehrt, ist noch unklar.

Leerstände sind auch in der Dortmunder Innenstadt immer wieder bittere Realität. Auf dem Westenhellweg soll daher nun das ehemalige „Mayersche“-Haus neu gestaltet werden.

Rubriklistenbild: © Rüdiger Wölk/Imago