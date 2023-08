Tornado wütet über Wuppertal – Häuser beschädigt, Telefonleitung kaputt

Etliche Schäden

In Wuppertal hat am Mittwochabend (30. August) ein Tornado gewütet, Häuser beschädigt und auch eine Telefonleitung gekappt.

Wuppertal – Ein Tornado hat am Mittwochabend (31. August) über Wuppertal (NRW) gewütet und im Stadtteil Dönberg Häuser verwüstet. Das bestätigte die Polizei Wuppertal am Donnerstagmorgen auf wa.de-Nachfrage. „Wir hatten es mit einigen abgedeckten Dächern zu tun, wo Dachziegel sich gelöst haben. Zudem wurde eine Telefonleitung beschädigt“, so ein Sprecher der Polizei am Morgen. Der kommunale Ordnungsdienst der Stadt Wuppertal sowie die Feuerwehr waren im Einsatz. „Es ist schon ein bisschen was kaputtgegangen“, so der Polizei-Sprecher weiter.

+ Über Wuppertal hat am Mittwoch (30. August) ein Tornado gewütet (Symbolbild). © Gerhard Leber/Imago

Tornado über Wuppertal unterwegs – Ausmaß des Sachschadens bislang noch unklar

Zudem stürzten Bäume um; Videos auf Social Media zeigen zudem, wie Äste und weitere Gegenstände durch die Luft geschleudert werden. Wie die Wetterexperten des WDR mitteilen, habe es sich bei der Windhose über Wuppertal tatsächlich um einen Tornado gehandelt. Dafür spreche, dass die Windhose Bodenkontakt hatte und die starke Rotation des Luftwirbels, so die Experten weiter. Häufig werden auch sogenannte Trichterwolken für Tornados gehalten, diese berühren den Boden aber nicht, wie 24RHEIN berichtet. Welches Ausmaß der Sachschaden angenommen hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Verletzte gebe es laut ersten Erkenntnissen nicht. (mo)

Rubriklistenbild: © Gerhard Leber/Imago