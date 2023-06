„Schönste Stupsnase im Ruhrgebiet“: Wombat-Geburt im Zoo Duisburg sorgt für „Sensation“

Erstmals aus dem Bau gewagt

Apari, der Papa des neuen Wombat-Nachwuchses.

Im Zoo Duisburg ist ein Wombat geboren. Nun hat es sich erstmals aus dem Bau getraut. Der Tierpark spricht von einer „Sensation“.

Duisburg – „Braunes Fell, kurze Beinchen und die schönste Stupsnase im Ruhrgebiet“ – so preist der Zoo Duisburg seinen neuesten Bewohner an. „Der kleine Wombat hat sich inzwischen das erste Mal auf die Außenanlage gewagt“, erklärt der Tierpark in Duisburg voller Stolz. Die Aufzucht wurde mit Abstand beobachtet, es war die erste Geburt bei den Wombats seit fünf Jahren. „Für Weibchen Hope (3) ist es der erste Nachwuchs. Das gilt auch für Männchen Apari (5), der selbst am Kaiserberg geboren wurde. Zoo-Gäste brauchen viel Geduld und ebenso viel Glück, um den Nachwuchs in den frühen Abendstunden sehen zu können“, heißt es weiter.

Wombat Gewicht 20 bis 35 Kilogramm Länge ca. 100 Zentimeter Geschwindigkeit bis zu 40 km/h Tragzeit 20 bis 21 Tage Klasse Säugetiere

Wombat-Nachwuchs im Zoo Duisburg: Weibchen-Verhalten als Hinweis?

Schon seit vielen Wochen habe das auffällig zurückhaltende Verhalten von Wombatweibchen Hope die Hoffnungen auf Nachwuchs am Kaiserberg genährt. Florian Thaller, Revierleiter des Duisburger Koalahauses, erklärt: „Normalerweise ist Hope ein aufgeschlossener und sehr freundlicher Wombat, den wir regelmäßig gesehen haben“. Plötzlich änderte sich das Verhalten seines Schützlings, so der Tierpfleger. „Hope lebte nur noch zurückgezogen im selbstgegrabenen Bau auf der Außenanlage, kam in der Nacht zur Futterstelle, was wir auf den Wildtierkameras gesehen haben. Nur ihren Partner Apari haben wir tagsüber beobachten können“.

Neuer Wombat im Duisburger Zoo geboren – „Nachricht hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet“

+ Im Zoo Duisburg ist ein Wombat-Baby geboren worden. © Zoo Duisburg

Der Grund für das Verhalten der dreijährigen Wombat-Dame, so teilt der Zoo mit, habe braunes Fell, „die schönste Stupsnase im Ruhrgebiet“ und sei von den Tierpflegerinnen und Tierpflegern am frühen Abend des 17. Juni erstmals auf der Außenanlage gesehen worden. „Die Nachricht hat sich wie ein Lauffeuer in der Belegschaft verbreitet – wir sind alle im Wombat-Fieber und sehr stolz“, sagt Oliver Mojecki, zoologischer Leiter in Duisburg. Es war der bisher erste Ausflug des kleinen Beuteltieres unter den Augen des Zoo-Teams. Weiteren Einblick in die Aufzucht bekommen die Tierpflegerinnen und Tierpfleger derzeit insbesondere über aufgestellte Nachtsichtkameras.

+ Mama Hope hat kürzlich im Zoo Duisburg ein Wombat zur Welt gebracht. © Zoo Duisburg

Wombat-Nachwuchs im Zoo Duisburg – Schwangerschaft dauert bis zu 30 Tage

„Die Schwangerschaft bei Wombats dauert bis zu 30 Tage. Nach der Geburt krabbelt das kleine, nackte und blinde Jungtier in den Beutel der Mutter und wächst dort völlig unsichtbar für rund sechs Monate heran. Es folgen erste Ausflüge im Bau, die immer länger werden. An diesem Punkt der Entwicklung sind wir momentan“, erklärt Tierpfleger Thaller. Für den Zoo Duisburg ist die Aufzucht des kleinen Wombats eine Sensation – in der 56-jährigen Haltungsgeschichte gelang die Aufzucht der charismatischen Beuteltiere bisher nur fünf Mal.

Wombats in Europa nur in England und im Zoo Duisburg – Eltern „verstanden sich auf Anhieb“

„Die Australischen Nacktnasenwombats werden innerhalb Europas derzeit nur im englischen Zoo von Hamerton und in Duisburg gehalten. Hope‘s Name stand deswegen auch ein Stück weit für Hoffnung, dass es zwischen ihr und Apari funktioniert. Denn sie sind derzeit das einzige junge Pärchen dieser Tierart in ganz Europa“. Nach wenigen Monaten lernten sich Apari und Hope kennen. „Die Zwei verstanden sich auf Anhieb und haben daher gemeinsam eine geräumige Anlage bezogen und sich auch den Bau geteilt, was eine Seltenheit bei den Einzelgängern ist“, erzählt Revierleiter Florian Thaller. Derweil geht der Umbau im Zoo Duisburg weiter: Die Koala-Landschaft soll sich schon bald deutlich verändern. (mo)