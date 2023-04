437 Dortmunder City-Wohnungen sind fertig – 500 Euro für 20 Quadratmeter

Am U-Turm

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Daniele Giustolisi schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Daniele Giustolisi schließen

In Dortmunds Innenstadt, direkt am U-Turm, ist ein neuer Wohnkomplex mit 437 Wohnungen fertig. Die Mikroapartments sind allerdings nicht ganz günstig.

Dortmund – Dortmund braucht dringend Wohnraum. Mit den 437 neuen Mini-Wohnungen direkt hinter dem Dortmunder U schafft die Lireal GmbH zumindest Platz für Singles. Ab dem 1. April ziehen die ersten Mieter ein. Doch die zahlen für wenig Platz viel Geld, rechnete RUHR24 aus.

437 neue Wohnungen für Dortmund in der City sind fertig

So beträgt die Grundmiete für ein rund 20 Quadratmeter kleines Apartment 360 Euro. Mit Nebenkosten in Höhe von rund 100 Euro und dem Internetanschluss für 18 Euro beträgt die Miete summasumarum 478 Euro. Je nach Wohnung kann die Grundmiete variieren. Einige Apartments kosten 380 Euro Miete, entsprechend hoch ist dann die Gesamtmiete.

Obacht: Die Wohnungen am U-Turm sind voll möbliert, verfügen also etwa über ein Bett, einen Kleiderschrank, eine Küche und ein voll ausgestattetes Badezimmer. Zudem gibt es Vinyl- und Fliesenböden, sowie eine Fußbodenheizung mit Fernwärme und dreifach verglaste Fenster. (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

+ Am U-Turm in Dortmunds Innenstadt gibt es ab sofort 437 neue Wohnungen – Mikroapartments genannt. © Visualisierung-Nord-Ost©SSP

Teuerste Wohnung in neuem Komplex in Dortmunds Innenstadt kostet 663 Euro Miete im Monat

Das größte und damit teuerste Apartment befindet sich übrigens im fünften Obergeschoss des Wohnkomplexes und ist eine Eckwohnung. Sie ist 32 Quadratmeter groß und kostet 663 Euro Gesamtmiete. Hinzu kommen bei allen Apartments Kautionen zwischen 1000 und 1500 Euro.

Wie verhalten sich die Mieten im neuen Mikroapartment-Komplex mit vergleichbaren Mieten in Dortmund? Ein Blick in den aktuellen Mitspiegel zeigt, dass vergleichbar ausgestattete und verortete Wohnungen in Dortmund im Schnitt pro Quadratmeter 13,62 Euro kosten. Die Grundmiete läge für 20 Quadratmeter also bei 272 Euro, also weit unter der am U-Turm geforderten Grundmiete.

Aber: Der Mietspiegel bezieht sich auf die Mieten vergangener Jahre, ist also nicht unbedingt mit dem Neubau an der Rheinischen Straße zu vergleichen.

Mieterverein Dortmund hält Mieten für Mikroapartments für „nicht unüblich“

Und was sagt der Dortmunder Mieterverein dazu? Sind die Mieten für ein Mikroapartment am U-Turm gerechtfertigt, oder völlig überzogen? Gegenüber RUHR24 sagt Markus Roeser, Wohnungspolitischer Sprecher: „Der Preis ist für vergleichbare Apartments nicht unüblich. Für Menschen, die nur für einen überschaubaren Zeitraum die Wohnung benötigen, beispielsweise fürs Studium, können sich die Kosten auch rechnen, da Umzugskosten und Neuanschaffung für Möbel, entfallen.“

Knapp 500 Euro im Monat könnten laut Roeser bei geringen Einkommen aber auch zu Problemen führen. Die Möglichkeit gebrauchte Möbel mitzunehmen oder zu Secondhand einzukaufen, um Geld zu sparen, entfalle dann.

Viele Mikroapartments für Dortmund – Mieterverein zeigt sich skeptisch

Das Mikro-Apartment-Projekt ist nicht das Einzige in der Dortmunder City. Schon längst geöffnet hat das deutlich teurere „Basecamp“ an der Kampstraße. Ein möbliertes Apartment zwischen 18 und 26 Quadratmeter kostet dort zwischen 580 und 680 Euro im Monat. 135 weitere Mini-Wohnungen entstehen in den kommenden Jahren ein Stück weiter westlich, ebenfalls an der Kampstraße.

Sind so viele Mini-Apartments für Dortmund überhaupt gut? Mieterverein-Sprecher Roeser meint: Zwischenzeitlich könne man sich die Frage stellen, ob der Bedarf nicht gedeckt sei. „Wir benötigen in Dortmund zwar weiterhin auch neue Wohnungen, die für Einpersonenhaushalte geeignet sind. Für ein dauerhaftes Mietverhältnis dürften die sehr kleinen und schon eingerichteten Appartements jedoch relativ unbeliebt sein.“

Rubriklistenbild: © Visualisierung-Nord-Ost©SSP