Wohnung mieten in Dortmund: Experten stellen beunruhigende Entwicklung fest

Die Mietpreise in den meisten deutschen Großstädten stiegen im vergangenen Quartal. Dortmund steht gut da, bereitet aber auch Grund zur Sorge.

Dortmund – Der Immowelt Mietkompass liefert jedes Quartal eine Bestandsaufnahme über die derzeitige Preisentwicklung der Mieten in deutschen Großstädten. Bislang war Dortmund immer eine Stadt, die für erschwingliche Mietpreise bekannt war. Ob sich dies nun ändert und was in Zukunft zu erwarten ist, fasst RUHR24 zusammen.

Dortmunder Mietpreise: Experten stellen Anstieg fest

Im Vergleich zu den fünf größten Städten Deutschlands ist Dortmund noch gut dabei, was den Mietpreis pro Quadratmeter angeht. Wer in Berlin wohnt, zahlt aktuell etwa 4 Euro mehr für jeden Quadratmeter. Mieter in München müssen pro Quadratmeter noch tiefer in die Tasche greifen und im Schnitt 10 Euro (!) mehr hinlegen.

Trotz des guten Abschneidens gegenüber den ganz großen Metropolen stiegen auch in Dortmund die Mietpreise im zweiten Quartal des Jahres um 0,9 Prozent. Nach Berechnung der Experten von Immowelt kommt man somit auf einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 7,80 Euro (weitere News aus Dortmund auf RUHR24).

Steigende Mietpreise in Dortmund: Das sind die Gründe für die beunruhigende Entwicklung

Inflation, Zuwanderung und fehlende Neubauten – laut Experten seien all das Gründe für die steigende Mietbelastung in Dortmund. Hohe Baukosten und steigende Zinsen sorgen dafür, dass nicht genug Wohnraum für die wachsende Bevölkerung geschaffen wird.

Hinzu kommt, dass die Bundesregierung das Ziel für die Neubebauung 2022 um Längen verfehlt hat. Eigentlich wollte man im vergangenen Jahr 400.000 neue Wohnungen bauen, am Ende waren es lediglich 295.300. Bei einem Rekordzuzug von knapp 1,5 Millionen mehr Einwanderungen als Abwanderungen ist das schlichtweg zu wenig.

Dortmunder Mietpreisentwicklung: „Besserung ist nicht in Sicht“

Der Immowelt-Geschäftsführer, Felix Kusch, blickt besorgt auf die Entwicklung und ist wenig optimistisch, was die Zukunft anbelangt. Laut ihm werden die Mieten auch in den nächsten Jahren weiter steigen und eine „Besserung ist nicht in Sicht“. In anderen NRW-Städten stiegen die Mieten zuletzt noch extremer - hier überrascht vor allem Bochum.

+ In Dortmund steigen die Mietpreise unter anderem wegen des fehlenden Wohnraums. © Markus Matzel/Imago

Hinweis: Zum deutschlandweiten Preisvergleich der Mieten wurden Bestandswohnungen im zweiten Stock mit einer Größe von 80 Quadratmetern und 3 Zimmern herangezogen. Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf Wohnungen, die auf dem Portal immowelt.de inseriert sind.

