Das ist am Wochenende auf dem Zeltfestival Ruhr in Bochum los

Nach zwei Jahren Coronapause ist es zurück: das Zeltfestival Ruhr zwischen Bochum und Witten. So sieht das Programm am ersten Wochenende aus.

Bochum – Es gehört zu den beliebtesten Festivals im Ruhrgebiet und findet direkt am schönen Kemnader See statt. Das Zeltfestival Ruhr startet am Freitag (19. August) und liefert bis zum 4. September Programm-Highlights. Die Zeltstadt bietet wie jedes Jahr ein entspanntes Ambiente mit Gastronomie und dem Markt der Möglichkeiten, berichtet RUHR24.

Event Zeltfestival Ruhr Ort Zwischen Witten und Bochum, Ufer Heveney am Kemnader See Datum 19. August bis 4. September 2022

Zeltfestival Ruhr 2022 in Bochum startet – das ist das Programm am ersten Wochenende

Das Zeltfestival startet am Freitag mit einem echten Programmhighlight: Die Fantastischen Vier treten im großen Eventzelt auf. Es gibt sogar noch Karten – online oder an der Abendkasse. Um 20 Uhr geht es los. Auch direkt am ersten Tag am Start sind die Hamburger Rockband Selig und das Rock-Duo Los Gerlachos. Zauberer Kris rundet den Freitag ab.

Der Samstag sorgt mit dem Auftritt von Johannes Oerding für ausverkaufte Reihen. Im Vergleich dazu gibt es bei der britischen Rockband Fischer Z noch Platz, genauso wie bei Newcomerin Maren von der Band „Girland and the fox“. Zauberer- und Zirkusprogramm bieten Abwechslung zu den Konzerten (mehr News aus NRW bei RUHR24).

Zirkus und Zauberei für Groß und Klein gibt es auch am Sonntag. Highlight des Tages dürfte aber der Auftritt von Sänger Milow sein. Auch für dieses Konzert sind noch Tickets verfügbar (Stand: 19. August, 8.30 Uhr). Der Auftritt ist am Sonntag (21. August) um 19 Uhr. Für lokale Stärke sorgt das Bochumer Pop-Duo „Janou“ am Sonntag beim Zeltfestival Ruhr.

Zeltfestival Ruhr bei Bochum gestartet: Alvaro Soler und Silbermond treten auf

Zu den musikalischen Highlights der restlichen zwei Wochen in NRW gehören zum Beispiel Alvaro Soler, Revolverheld, Silbermond, Fritz Kalkbrenner oder auch Nico Santos. Wie jedes Jahr finden aber auch Comedy, Theater und Lesungen beim Zeltfestival Ruhr statt. Am Start sind zum Beispiel die Autoren Frank Goosen und Thorsten Sträter.

Auf dem Markt der Möglichkeiten werden selbstgemachter Schmuck, aber auch Gürtel, Klamotten und Kunst angeboten. Gastronomie und ein Kinderprogramm runden das Zeltfestival Ruhr in Bochum ab. Seit 2008 findet das Zeltfestival Ruhr direkt am Kemnader See statt. Es wird von der Stadt Bochum unterstützt, liegt aber zum Teil auf Wittener Grund am Ufer Heveney. Der Festival-Sommer 2022 hat weitere Top-Events zu bieten.

