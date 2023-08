Windräder in NRW bald näher an Wohngebieten? So könnte es aussehen

Neuerung soll kommen

+ © Leon Kuegeler/photothek.de/Imago Windräder könnten in NRW bald näher an Wohnhäusern stehen (Symbolfoto). © Leon Kuegeler/photothek.de/Imago

In NRW soll die Mindestabstandregel für Windräder zu Wohngebieten fallen. Damit dürften die Windanlagen bald näher an Häusern stehen.

Düsseldorf – In NRW könnten Windräder künftig näher an Wohngebieten gebaut werden. Der Landtag in Düsseldorf hat dazu für die Abschaffung des pauschalen 1000-Meter-Mindestabstands von Windanlagen zu Wohnsiedlungen gestimmt. Final beschlossen ist das noch nicht, am Freitag soll es eine Entscheidung zur Gesetzesänderung geben. Bereits jetzt gibt es allerdings Pläne, wo Windräder in NRW dann zukünftig stehen könnten.

24RHEIN erklärt, was zu den Abstandsregeln von Windrädern in NRW künftig geplant ist.