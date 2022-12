Vorhersage

Die meisten Menschen in NRW wünschen sich weiße Weihnachten. Die Wetter-Prognose, ob und wie es mit dem Winter weiter geht, ist eindeutig.

Hamm - Knackige Temperaturen. Minusgrade, etwas Schnee. Mit Raureif überzogene Bäume. Es herrschte herrliches Winter-Wetter am vierten Adventswochenende in NRW. So, wie es sich wohl die allermeisten Menschen auch für Weihnachten wünschen. Doch – so viel steht jetzt schon fest: Der Traum von weißen Weihnachten 2022 ist geplatzt.

Wetter in NRW: Traum von weißer Weihnacht geplatzt? Winter-Prognose eindeutig

Statt wie zuletzt Dauerfrost und klirrende Kälte werden es vielmehr grüne bzw. graue Weihnachten in Nordrhein-Westfalen. „Weihnachten wird nass, stürmisch und sehr mild“, fasst Meteorologe Dominik Jung von wetter.net auf Nachfrage von wa.de zusammen. Statt Schnee erwartet die Menschen vor allem Regen.

Zwischen Heiligabend (24. Dezember) und dem 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) liegen die Höchstwerte laut Dominik Jung in NRW zwischen 8 und 12 Grad. „Weiße Weihnachten gibt es nicht“, bestätigt er. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werde es an Heiligabend, also am Samstag, wechselnd bewölkt sein und immer mal wieder schauerartigen Regen geben.

Wetter an Weihnachten in NRW: „Der Winter scheint für 2022 vorbei zu sein“

Könnte es zumindest zeitweise schneien und die Landschaft in eine weiße Pracht verwandeln? Die Prognose ist den Meteorologen zufolge diesbezüglich wenig ermutigend: Im Bergland ist es zwar kälter, aber auf unter 3 Grad werden die Temperaturen wohl nicht sinken. In den Tagen danach wird es voraussichtlich ähnlich sein.

Einige Wetter-Modelle prognostizieren immerhin für die Zeit nach Weihnachten niedrige Temperaturen und kaltes Wetter. Es könnte etwas kühler werden, erklärt Dominik Jung unserer Redaktion. Die Betonung liegt dabei auf „könnte“ – dies sei nach aktuellem Stand noch sehr unsicher.

„Ich tippe eher auf eine Fortdauer der milden Wetterlage“, sagt der Meteorologe von wetter.net und lässt damit endgültig alle Hoffnungen platzen: „Der Winter scheint für 2022 vorbei zu sein.“

Übrigens bleibt es auch in den Tagen vor Weihnachten laut DWD beim nasskalten Schmuddelwetter mit Dauerregen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 bis 12 Grad.

Rubriklistenbild: © Henning Kaiser/dpa