Krasser Temperatursturz: Turbulentes Wetter mit Schnee, Gewitter und Sturm in NRW

Es wird „sehr ungemütlich“

Das Wetter in NRW bleibt turbulent. In der Nacht zu Samstag zieht Tief Diethelm übers Land. Die Temperaturen sinken. Es gibt Schnee bis ins Tiefland und Sturm.

Hamm - Der März fühlt sich bis dato an wie ein April. Mal gibt es Schnee und Frost, einen Tag später regnet es in Strömen, und die Temperaturen steigen auf 10 Grad. Nachdem die Schneemassen vom letzten kurzen Winter-Einbruch gerade erst weggeschmolzen und die Flusspegel durch das Tauwetter bei zweistelligen Plus-Graden angestiegen sind, steht in Nordrhein-Westfalen wieder ein extremer Temperatursturz bevor – inklusive Schnee, Gewitter und Sturm.

Krasser Temperatursturz: Warnung vor Schnee, Gewitter und Sturm in NRW

Tief Diethelm zieht in der Nacht zu Samstag (11. März) über Deutschland. Es überquert das Land einmal von West nach Ost und lässt das Wetter kurzfristig so richtig ungemütlich werden, berichtet wa.de. Während die Temperaturen am Freitag mancherorts in NRW auf über 10 Grad geklettert waren, wird es zum Abend hin und in der Nacht wieder richtig kalt. Und dann ist alles dabei: Schnee, Glätte, Frost, Gewitter.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Freitag (10. März) im Bergischen Land und Sauerland vor Tauwetter und teils kräftigen Regenfällen. Wer sich angesichts dessen und des angekündigten Wetter-Umschwungs am Montag schon auf den Frühling eingestellt hat, muss jetzt stark sein: Es kann wieder kurzfristig weiß werden in NRW.

„Fettes Sturmtief“: Wetter in NRW bleibt turbulent – „sehr ungemütlich auf den Straßen“

„Heute kommt das fette Sturmtief“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Es gebe einen „ordentlichen Temperatursturz“ und „teilweise spiegelglatte Straßen“. Hinzu kämen noch schwere Sturmböen und Schnee bis in tiefe Lagen. „Es kann wirklich sehr ungemütlich werden auf den Straßen“, so Jung.

Die Temperaturen sinken zum Abend hin. Am Nachmittag kann es laut DWD einzelne Gewitter geben. Der Wind frischt auf. Es kommt zu teils schweren Sturmböen bis 85 km/h bis in tiefe Lagen, vor allem im Süden von NRW. Auch schwere Sturmböen bis 95 km/h sind nicht ausgeschlossen. In der Nacht verlagert sich das Windmaximum ins Sauerland. In Kammlagen sind laut DWD orkanartige Bönen um die 110 km/h „gering wahrscheinlich“.

Neuschnee in NRW: Auch in tiefen Lagen kann es weiß werden

Mit den sinkenden Temperaturen – in der Nacht zwischen 0 und minus 5 Grad – geht der Regen am Abend und in der Nacht allmählich in Schnee über. Auch im Tiefland sind nach Einschätzung der Meteorologen 1 bis 5 cm Neuschnee möglich. Im Bergland oberhalb von 300 bis 400 Metern und in Ostwestfalen fallen 5 bis 10 cm Schnee, stellenweise auch 15 cm. Der DWD warnt aufgrund des Sturms oberhalb von 600 Metern vor Schneeverwehungen.

Mit Tagesbeginn im Samstag ist das Schlimmste dann auch schon überstanden. Die Temperaturen steigen in den tieferen Lagen auf 4 bis 7 Grad. Es weht nur noch ein schwacher Wind. In der Nordhälfte von NRW sind einzelne Schnee- und Schneeregenschauer nicht ausgeschlossen. In der Nacht zu Sonntag (12. März) wird es noch einmal knackig kalt, in der Eifel gibt es Schnee. Es kann gebietsweise glatt werden.

„Frühlingsquickie“ am Montag: Bis zu 17 Grad

Und dann steht der „Frühlingsquickie“, wie Dominik Jung ihn nennt, bevor. Am Sonntag wird es allmählich wärmer, bevor am Montag dann Temperaturen bis 17 Grad drin sind. Allerdings „nicht verbunden mit viel Sonnenschein“, trübt der Meteorologe die Hoffnungen auf gutes Wetter. Es bleibt regnerisch und teils auch stürmisch.

