Wetter-Warnung für NRW: Schneeregen und „erhebliche Glättegefahr“

Die Temperaturen um den Gefrierpunkt werden in NRW zunehmen zur Gefahr. Der DWD warnt zum Wochenstart vor Schneeregen und Glätte.

Dortmund – Bislang war es zwar frostig in NRW, aber meistens trocken. Das soll sich zum Beginn der neuen Woche ändern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt daher vor Glatteis und Schneeregen in NRW.

Wetter-Warnung vor „erheblicher Glättegefahr“ in NRW

Grund für die niedrigen Temperaturen ist ab Sonntag (4. Dezember) laut den Wetter-Experten ein Tief über Frankreich. Mehr als 2 Grad Celsius sind in NRW daher nicht drin. Auf dem Kahlen Asten zeigt das Thermometer nur -3 Grad.

Bereits in der Nacht zu Montag (5. Dezember) soll oberhalb von 300 bis 400 Metern dann gefrierender Regen für Glätte sorgen. Später soll es dann bis zu 5 Zentimeter Neuschnee geben.

Am Montagmorgen erwarten die Meteorologen in ihrer Prognose auch in tieferen Lagen Schneefall und warnen vor „erheblicher Glättegefahr!“ Tagsüber wird es 2 bis 6 Grad warm (alle News zum Wetter in NRW auf RUHR24 lesen).

Wetter in NRW bleibt kalt mit Regen, Schnee und Glätte

Der Dienstag (6. Dezember) in NRW wird laut DWD stark bewölkt und häufig neblig-trüb. Teilweise soll es Sprühregen geben, in höheren Lagen Schnee. Die Temperaturen liegen weiter bei 2 bis 6 Grad.

So wird das Wetter in der neuen Woche in NRW:

Tag Temperatur Wetter Montag 2 bis 6 Grad bedeckt, Schnee Dienstag 2 bis 6 Grad neblig-trüb Mittwoch 2 bis 6 Grad bedeckt

Auch am Mittwoch (7. Dezember) ändert sich beim Wetter wenig. Zwar regnet es nur hin und wieder, im Bergland kann aber weiterhin Schnee fallen. Temperaturen: 2 bis 6 Grad.

