BVB-Fans erwartet zur Meisterfeier in Dortmund trügerische Wetter-Gefahr

Wie wird das Wetter am Wochenende in Dortmund? Über 200.000 Fans werden zur möglichen BVB-Meisterfeier erwartet. Sie sollten sich gut vorbereiten.

Dortmund – Pünktlich zu einer möglichen BVB-Meisterfeier in Dortmund macht das Wetter in NRW eine erfreuliche Kehrtwende. Die Tage des vielen Regens, der Gewitter und der Kälte sind am Wochenende erstmal vorbei.

Wetter am Wochenende in Dortmund wird zur BVB-Meisterfeier überragend

So erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag (27. Mai) verbreitet sonniges und niederschlagsfreies Wetter in NRW und damit auch in Dortmund. Wenn der BVB ab 15.30 Uhr gegen den FSV Mainz 05 im Signal-Iduna-Park antritt, werden in Dortmund mindestens 21 Grad und strahlender Sonnenschein erwartet.

Obacht vor einer trügerischen Gefahr in der Nacht zu Sonntag (28. Mai): Während es tags zuvor schön warm war, wird es in der Nacht empfindlich kalt – nur noch 5 bis 7 Grad werden dann in Dortmund erwartet. Wer also nur im Trikot und kurzer Hose anreist und nachts noch lange unterwegs ist, riskiert möglicherweise eine Erkältung.

Wetter zur BVB-Meisterfeier wird sonnig und warm – zwei Gefahren lauern

Tagsüber am Sonntag klettern die Temperaturen in Dortmund dann sogar ein paar Grad höher, als noch am Samstag – auf bis zu 24 Grad! Das Ganze kombiniert mit viel Sonne – besser hätte der Wettergott das mögliche BVB-Meisterwochenende nicht planen können.

Mindestens 200.000 BVB-Fans werden dann auf den Straßen Dortmunds zum möglichen Meisterkorso durch die City erwartet. Doch wer im Jubeltaumel zu sorglos ist, könnte eine trügerische Gefahr übersehen: Bei stundenlangem Jubel in den stickigen Fanmassen droht Sonnenbrand und schlimmstenfalls ein Hitzekollaps. Mütze, Sonnencreme und alkoholfreie Getränke sind daher zu empfehlen.

Pünktlich zu einer möglichen BVB-Meisterfeier in Dortmund macht das Wetter in NRW eine erfreuliche Kehrtwende.

Frühsommer-Wetter zur BVB-Meisterfeier in Dortmund erwartet

Wer am Pfingstmontag (29. Mai) noch in Dortmund ist, kann sich nach einer kühlen Nacht (7 bis 10 Grad) weiterhin auf angenehmes Frühsommer-Wetter einstellen. Bis zu 20 Grad bei einem Sonne-Wolken-Mix erwarten die Meteorologen an diesem Tag.

