Wetter an Ostern 2023 in NRW bleibt frühlingshaft – bevor es wieder kalt wird

Vorhersage für NRW

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sven Schneider schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Sven Schneider schließen

Wie wird das Wetter an Ostern 2023 in Nordrhein-Westfalen? Der Frühling zeigt sich! Nach den Feiertagen könnte der eine oder andere die Heizung allerdings wieder hochdrehen.

Hamm - Was ist möglich zu Ostern 2023? Kann ich an Ostersonntag in Nordrhein-Westfalen zusammen mit Freunden und Familie im Garten die Sonne genießen oder muss ich in den heimischen vier Wänden die Heizung aufdrehen und mich unter einer dicken Wolldecke verkriechen? Sommerlich warm wird es nicht, wie wa.de berichtet. Besonders nach den Feiertagen könnte es stellenweise wieder ziemlich ungemütlich werden.

NRW „steckt im Kältestrudel fest“ - nach Ostern wird das Wetter erneut ruppig

Frostig kühl startete der April 2023. Wurden tagsüber örtlich zweistellige Temperaturen erreicht, mussten Autofahrer am frühen Morgen noch die Autoscheiben freikratzen. Auch am Ostersonntag sei in Deutschland „noch viel Höhenkälte unterwegs“, sagte Diplom-Meteorologe Dominik Jung bei wetter.net voraus. In rund 1500 Metern Höhe bleiben die Temperaturen weiterhin richtig kalt bei minus fünf Grad. Die aktuelle Wetter-Vorhersage für NRW an den Osterfeiertagen:

Karfreitag: acht bis zwölf Grad, wolkig mit stellenweise Regen

Karsamstag: acht bis 12 Grad, dichte Wolken mit kurzen Sonnenaugenblicken

Ostersonntag: neun bis 16 Grad, teils heiter und teils wolkig

Ostermontag: 13 bis 18 Grad, zeitweise sonnig, abends Regen und windig

„Auch am Erdboden wird es noch nicht richtig frühlingshaft warm werden“ so Dominik Jung weiter. Einen Grund, sich mit Schal und Mütze in die Natur zu begeben, gibt es am Ostersonntag in NRW aber nicht. Sonne und Wolken wechseln sich laut aktuellen Wetter-Prognosen ab. In Nordrhein-Westfalen liegen die Höchsttemperaturen zwischen 13 und 17 Grad, auf dem Kahlen Asten 9 Grad.

Der Deutsche Wetterdienst stellt die Wetter-Prognose, dass es am Ostersonntag weitgehend niederschlagsfrei bleiben soll. Zudem weht ein schwacher Wind.

Wetter-Prognose für NRW zu Ostern und danach - Temperaturen sinken wieder

Etwas wärmer wird voraussichtlich der Ostermontag. Vom Südwesten Europas strömen warme Luftmassen in Richtung NRW. Die Temperaturen steigen tagsüber auf Höchstwerte von 15 bis 18 Grad, im Hochsauerland ist es etwas kälter mit 12 Grad.

Der Deutsche Wetterdienst gibt bekannt, dass der Ostermontag sonnig startet, der Tag wird meist heiter. Gegen Abend setzt von Westen her Regen ein, in der Nacht wird es regnerisch, sogar kurze Gewitter sind möglich. Zudem warnt der DWD vor starken Böen.

Deutschland und Nordrhein-Westfalen „steckt im Kältestrudel fest“, sagt Wetter-Experte Dominik Jung für die Tage nach Ostern voraus. Bis zum Wochenende sinken die Temperaturen wieder unter die Zehn-Grad-Marke, es kommt örtlich zu viel Regen. Bis zum 16. April 2023 fallen stellenweise 40 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter. Wer Urlaub in den Alpen macht in den Osterferien, muss gar mit 60 bis 80 Litern Regen pro Quadratmetern rechnen.

Rubriklistenbild: © Imago