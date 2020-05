Wetter in NRW: Wochenende wird verrückt - Gewittergefahr am Muttertag

Hitzewelle an Eisheiligen

Verrücktes Wetter an diesem Wochenende in NRW: Erst erwartet uns ein Samstag mit Sommer-Feeling, dann folgt ab Sonntag Abend der Absturz.

Wechselhaftes Wetter am Wochenende in NRW

Nach dem Sommer kommt der Absturz

Minusgrade am Wochenbeginn

Hamm/NRW - Die Menschen in NRW können sich auf sommerliche Temperaturen und weitgehend gutes Wetter am Wochenende freuen. Doch nach der großen Hitzewelle kommt der Einsturz. Am Freitag bleibt es in NRW heiter und trocken. Für Abkühlung sorgt ein schwacher Wind aus verschiedenen Richtungen, berichtet wa.de*. Das Wochenende beginnt mit Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für NRW mit. Nachts wird es dann bewölkt und die Temperaturen sinken deutlich: Im Bergland sogar bis zu 6 Grad.

Wetter in NRW: Wochenende startet mit 25 Grad

Nach Sommergefühlen am Freitag müssen sich die Menschen zum Start ins Wochenende auf wechselhaftes Wetter am Samstag einstellen. Zwar soll es in NRW zunächst niederschlagsfrei bleiben und sogar bis zu 25 Grad heiß werden, doch das Wetter schlägt am Wochenende zunehmend um.

Genießen wir den heutigen Tag, denn für viele stehen ein unbeständiges Wochenende mit Schauern und Gewittern und zum Wochenbeginn ein regelrechter Temperatursturz vor der Tür. Mehr Infos finden Sie unter: https://t.co/gPKaaMVD6s /V — DWD (@DWD_presse) May 8, 2020

Während Grillfans im Nordwesten des Landes bei jeder Menge Sonnenschein am Wochenende das Grillgut auf das Rost schmeißen können, müssen sich Menschen aus der Eifel und dem Siegerland langsam auf schlechteres Wetter einstellen: Dort kann es zu Schauern kommen, möglich sind sogar Gewitter und Starkregen, berichtet der DWD für NRW.

+ Die Temperaturen am Wochenende bleiben stabil, in weiten Teilen von NRW ist perfekes Wetter für ein Grillnachmittag. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wetter in NRW: Absturz nach dem Wochenende um 10 Grad

Auch am Sonntag zum Ausstieg aus dem Wochenende bleiben die Temperaturen in NRW mit Höchstwerten zwischen 18 und 23 Grad zwar stabil, doch das Wetter wird zunehmend bewölkt. Ein Wind aus dem Norden entwickelt sich zeitweise zu starken Böen. Ein Meteorologe des DWD berichtet, dass am 13755052 bestehe. Im Laufe des Tages könne es zu schauerartigen Gewitter mit Starkregen kommen.

Am Montag folgt dann der Wetter-Absturz: Nach vorwiegend sommerlichen Temperaturen am Wochenende in NRW, kühlt es am Wochenbeginn dramatisch ab - bis zu 10 Grad! Der DWD prognostiziert Höchstwerte zwischen 12 und 15 Grad. Aus dem Norden kommt mäßiger und frischer Wind. Nach den Sommer-Temperaturen am Wochenende folgt der Winter. In der Nacht soll es sogar in den Minusbereich bis zu -2 Grad gehen. Das Wetter ist meist bewölkt.

*wa.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa