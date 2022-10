Sommer-Wetter kehrt zurück nach NRW: DWD erwartet hohe Temperaturen

Zu warm

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kathrin Ostroga schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Kathrin Ostroga schließen

Ende Oktober steigen die Temperaturen in NRW nochmal über 20 Grad. Der Deutsche Wetterdienst beobachtet das Wetterphänomen mit gemischten Gefühlen.

NRW – Der Oktober hatte bisher fast alles an Wetter zu bieten: Sonne, Regen, Wind und Wolken. Nach den ersten kalten Nächten, mit deutlich unter 10 Grad, wird es jetzt wieder wärmer in NRW. Sogar über 20 Grad sind tagsüber möglich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erkennt einen Trend, wie RUHR24 erfuhr.

Behörde Deutscher Wetterdienst Gründung 1952 Hauptsitz Offenbach am Main

Letzte Oktoberwoche startet „sehr mild“ – DWD gibt Prognose für NRW

Es ist immer wieder dasselbe in den Übergangsmonaten Herbst und Frühling: Kaum ist der Wintermantel aus dem Keller geholt, kann schon fast wieder ein T-Shirt getragen werden. Für Sommermenschen könnte diese Nachricht nun für Freude sorgen: Mitten im Herbst wird es nochmal warm, wie der DWD im Interview mit RUHR24 erklärt (alle News zu Wetter in NRW auf RUHR24 lesen).

Mehrere Apps und Wettermodelle sagen sogar mehr als 20 Grad voraus. Der Deutsche Wetterdienst schließt sich mit seiner Prognose an: „Die Woche startet mit etwa 19 Grad. Das ist für Ende Oktober schon sehr mild. Am Dienstag (25. Oktober) wird es in NRW nochmal etwas kühler mit bis zu 17 Grad“, so der diensthabende Meteorologe David Bötzel.

Mehr als 25 Grad in NRW „nicht komplett auszuschließen“ – DWD rechnet mit wenig Regen

Verhältnismäßig hoch steigen die Temperaturen zum Ende der Woche hin: „Am Donnerstag nimmt die südliche Strömung zu, sodass bis zu 22 Grad möglich sind. Am Freitag (28. Oktober) könnten sogar 24 Grad drin sein“, so der Sprecher des DWD. Auch mehr als 25 Grad seien nicht komplett auszuschließen. „Momentan sehen das die Modelle allerdings nicht vor“, sagt Bötzel.

Dabei ist nur wenig Regen für NRW in Sicht. „Am Anfang der Woche sind noch einzelne Schauer möglich. Zum Ende der Woche sinkt die Wahrscheinlichkeit eher“. Summa summarum sei der Oktober bisher zu trocken gewesen. Besonders in NRW. In Düsseldorf wurden nur etwas mehr als die Hälfte vom Niederschlags-Soll erreicht. „Das könnte aber noch aufgeholt werden“.

Deutscher Wetterdienst beobachtet Wettertrend in NRW mit gemischten Gefühlen

Insgesamt beobachtet der Deutsche Wetterdienst den Wettertrend mit gemischten Gefühlen. „Der Oktober hatte schon immer eine große Spanne, was Wetter und Temperaturen angeht. Für Ende Oktober sind die Temperaturen schon ziemlich mild. Sowas passiert allerdings nicht zum ersten Mal, sondern immer wieder“, meint Bötzel.

+ In der letzten Monatswoche zeigt sich der Oktober von seiner goldenen Seite. © Jan Eifert/Imago

Eher ungewöhnlich würde es ab 26 Grad werden, die wir in NRW aber wohl nicht knacken. „Zum November hin, sinken die Temperaturen, stand jetzt, wieder unter 20 Grad. Dass es aber deutlich kühler wird, ist momentan nicht abzusehen“, erklärt der DWD-Sprecher (mehr NRW-News bei RUHR24).

Mit einer Verbindung zum Klimawandel bleibt der Wetter-Experte vorsichtig: „Wir beobachten seit einigen Jahren, dass es in immer mehr Monaten höhere Temperaturen gibt.“ Von daher lasse sich das nicht komplett abstreiten. Das Wetterphänomen aktuell habe allerdings eher mit einer Hochphase zu tun, die es so schon öfter gegeben hätte.

Rubriklistenbild: © Manngold/Imago