Wetter in NRW: Traumhafter Spätsommer hat heiklen Makel

Der Spätsommer in NRW ist traumhaft. Es gibt jedoch einen riesigen Makel, der Meteorologen Sorgen bereitet.

Dortmund – Der August neigt sich dem Ende zu und die Temperaturen sind gesunken. Die Menschen in NRW atmen auf und schauen mit Vorfreude auf den Spätsommer. Doch ein wichtiges Merkmal beim Wetter sorgt für Probleme: Der Regen lässt weiterhin auf sich warten, wie RUHR24 berichtet.

Niedrigere Temperaturen läuten Spätsommer in NRW ein – Regen lässt weiterhin auf sich warten

Keine Frage: Der Hochsommer ist beendet. Am 1. September fängt der meteorologische Herbst im Jahr 2022 an. Das ist jedoch nicht gleichbedeutend mit Temperaturen um die 15 Grad, Wolken und Regen. Ganz im Gegenteil. Der Spätsommer kommt nach NRW und zeigt sich von seiner schönsten Seite.

Am Mittwoch (31. August) endet der achte Monat des Jahres 2022 mit Temperaturen zwischen 23 und 26 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen auf 13 bis 9 und im Bergland auf bis zu 7 Grad. Der September startet identisch. Die Temperaturen bewegen sich sowohl am Donnerstag (1. September) als auch am Freitag (2. September) zwischen 23 und 27 Grad (mehr News aus NRW bei RUHR24).

Wetter in NRW: Temperaturen um die 23 bis 27 Grad – aber kein Regen in dieser Woche

Das Problem: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) nutzt in jeglicher Vorhersage für das Wetter in NRW das Wort „niederschlagsfrei“. Regen ist aktuell nicht in Sicht. Zwar bilde sich am Freitag (2. September) eine Wolkenformation über der Eifel. Aber es könne lediglich zu Schauern kommen.

Das Wochenende (3. und 4. September) könnte eine kleine Entlastung bringen. In NRW könne man mit Schauern rechnen. Allerdings kämen diese nur örtlich vor. Und wie sieht die Perspektive aus?

Spätsommer in NRW: Kein Wetterumschwung, aber mehr Regen Mitte September?

Zweiwöchige Wettermodelle sind stets unbeständig. Die Wahrscheinlichkeit steigt jedoch, dass Regen in der Woche vom 5. September bis zum 11. September kommen könnte. Doch reicht das, um die Dürre zu beenden? Unklar! Das wäre jedoch bitter notwendig.

Denn nicht nur die Stauseen, Flüsse und andere Gewässer benötigen in NRW endlich Wasser. Auch der Boden und die Landwirtschaft leiden seit Monaten unter der Trockenheit. Zwar erreichen die Temperaturen aktuell nicht mehr die 30 Grad-Marke. An einer Entwarnung zum Thema Dürre ist jedoch erst einmal noch nicht zu denken.

